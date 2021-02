I migliori hotel del 2021 secondo Forbes: ce ne sono 12 a Milano

Sono dodici gli hotel e due le spa di Milano che entrano nella classifica 2021 di Forbes dedicata all'hotellerie di lusso. La Forbes Travel Guide, edizione 2021, include 283 hotel a cui sono state assegnate le cinque stelle, il riconoscimento più alto: uno di questi è a Milano. Si tratta del Mandarin Oriental, già premiato negli anni passati allo stesso modo.

Nel mondo, poi, 576 hotel hanno ricevuto le quattro stelle, dieci dei quali a Milano. Infine, 438 sono segnalati come "raccomandati", ed uno è sotto la Madonnina. c'è posto anche per due spa milanesi su 200 mondiali. Forbes precisa che le strutture sono state visitate prima della pandemia Covid e una volta che le restrizioni locali hanno permesso la visita in incognito.

Oltre al "super riconoscimento" per il Mandarin Oriental di via Andegari, gli hotel milanesi con le quattro stelle di Forbes sono Armani Hotel, Baglioni, Bulgari, Excelsior Gallia, Four Seasons, Principe di Savoia, Me Milan Il Duca, Palazzo Parigi, Park Hyatt e Westin Palace. La "raccomandazione" va invece al Magna Pars.

Infine le spa: si tratta di quelle interne al Mandarin Oriental e al Four Seasons. «I vincitori del premio 2021 sono una testimonianza della resilienza del settore dell'ospitalità. Durante un periodo senza precedenti, queste strutture di eccellenza si sono adattate a numerose avversità, pur mantenendo alti livelli di servizio e garantendo la sicurezza sanitaria dei loro ospiti e del personale», ha affermato il Ceo di Forbes Travl Guide Filip Boyen.