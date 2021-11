Classifica scuole Milano: migliori licei e istituti tecnici, 2021/2022

Più scuole pubbliche nelle prime posizioni. E' la sintesi principale delle classifiche elaborate da Eduscopio, il portale di Fondazione Agnelli che ogni anno confronta le scuole pubbliche d'Italia. La graduatoria 2021/2022 è stata pubblicata giovedì 11 novembre analizzando una mole di dati riguardanti i diplomati nei successivi tre anni scolastici. Gli istituti sono stati poi suddivisi in due classifiche differenti: "una scuola per l'università" e "una scuola per il lavoro", a seconda di quello che si vuole poi fare "da grandi".

Le migliori scuole di Milano, la classifica

A seconda del percorso, sono diversi gli indici. Se si sceglie "una scuola per l'università" viene valutato il percorso universitario successivo al diploma, altrimenti la percentuale di ragazzi che lavorano entro due anni e la coerenza del lavoro trovato con gli studi compiuti. Secondo Fondazione Agnelli, questi parametri porterebbero a stabilire quali sono le scuole migliori d'Italia. Vediamo i risultati milanesi, scegliendo come parametro una distanza massima di dieci chilometri dal capoluogo.

Liceo Classico - sbocchi universitari

Vince ancora una volta il Sacro Cuore di Milano, istituto non statale. Ma la seconda e la terza posizione sono appannaggio di scuole pubbliche: il Berchet, da quarto, passa al secondo posto, mentre il Casiraghi di Cinisello Balsamo guadagna la terza posizione. Soltanto quarto l'Alexis Carrel, primo nel 2019 e secondo nel 2020. Poi ancora scuole pubbliche: Carducci, Allende, Manzoni.

Liceo Scientifico - sbocchi universitari

Si conferma per intero la triade di scuole statali del 2020: Leonardo Da Vinci, Volta e Vittorio Veneto, con relative posizioni.

Liceo Scientifico Scienze Applicate - sbocchi universitari

Balza al primo posto l'Istituto Comunità Ebraica. Secondo il Breda di Sesto San Giovanni (confermando la posizione dell'anno scorso), terzo il Sant'Ambrogio di Milano. Il Molinari, primo l'anno scorso, scende al diciassettesimo posto.

Liceo Scienze Umane - sbocchi universitari

Vince il Virgilio, come l'anno scorso. Completano il podio il Vico di Corsico e l'Erasmo da Rotterdam di Sesto San Govanni.

Liceo Scienze Umane Economico sociale - sbocchi universitari

Il Tenca entra nel podio al primo posto e supera il Besta, secondo. Completa il terzetto l'Erasmo da Rotterdam di Sesto San Giovanni.

Liceo Linguistico - sbocchi universitari

Vince anche quest'anno il Civico Manzoni (non statale). Al secondo posto il Maria Consolatrice, poi il primo istituto statale, il Virgilio, che si invertono le posizioni.

Liceo Artistico - sbocchi universitari (escluso studi in Accademia)

Vince ancora il Sacro Cuore. Secondo posto per l'Enrico De Nicola di Sesto, diventa terzo il Caravaggio di Milano.

Tecnico - Economico - sbocchi universitari

E' primo il Manzoni di Milano (non statale). Al secondo posto il Falcone Righi di Corsico, al terzo il Moreschi di Milano.

Tecnico - Economico - sbocchi lavorativi (indice occupazione)

Podio tutto in città metropolitana col Primo Levi di Bollate in testa (l'anno scorso era terzo), poi il Falcone Righi di Corsico (l'anno scorso in vetta) e il Piero della Francesca di San Donato Milanese. Soltanto quinto il primo istituto cittadino, il Vilfredo Pareto.

Tecnico - Economico - sbocchi lavorativi (coerenza studio-lavoro)

Il podio cambia: Curie, Gentileschi e Varalli, tutti a Milano città.

Tecnico - Tecnologico - sbocchi universitari

Primo il Natta di Milano. Secondo il Bazzi, sempre di Milano. Terzo il Leonardo da Vinci di Cologno Monzese.

Tecnico - Tecnologico - sbocchi lavorativi (indice occupazione)

Prima posizione al Giovanni Giorgi di Milano che 'scalza' il Mattei di San Donato Milanese. Al terzo posto il Torricelli di Milano.

Tecnico - Tecnologico - sbocchi lavorativi (coerenza studio-lavoro)

Sempre il Giorgi sul podio, ma al secondo posto c'è il Breda (Sesto San Giovanni). Terzo il Maxwell (Milano).

Professionale - Servizi (indice occupazione)

Il Galilei Luxemburg di Milano 'scalza' il Carlo Porta. Si conferma terzo l'Amerigo Vespucci.

Professionale - Servizi (coerenza studio-lavoro)

Casat, Porta e Vespucci sono il podio di questa classifica. Tutti a Milano città.

Professionali - Artigianato e industria (indice occupazione)

Anche in questo caso, le prime due posizioni si invertono: è primo il Settembrini (Milano), secondo il Carlo Molaschi (Cusano Milanino). Terzo il Galieli Luxemburg (Milano), che migliora ed entra nel podio.

Professionali - Artigianato e industria (coerenza studio-lavoro)

Primo il Correnti (Milano), secondo ancora il Carlo Molaschi (Cusano Milanino), soltanto terzo il Settembrini (Milano).