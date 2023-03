Il Niguarda è il secondo migliore ospedale d'Italia

Il Niguarda di Milano è il secondo migliore ospedale d'Italia. Il San Raffaele è il terzo. A dirlo è la classifica di Newsweek, rivista generalista statunitense con 90 anni di storia. Per il quinto anno di seguito ha pubblicato la graduatoria relativa ai migliori ospedali del mondo e quella dei principali Paesi, Italia compresa. “Non è solo questione di standard di cura, ricerca e innovazione - scrive il direttore Nancy Cooper - ma di consistenza: cioè quella capacità di attrarre le persone migliori e ottenere i migliori risultati per i pazienti, proprio come le più importanti nuove terapie e ricerche. E di tutti gli ospedali nel mondo, solo pochi riescono a fare questo di anno in anno”.

“I migliori - conclude la Cooper - costituiscono un club molto esclusivo: sono cioè davvero molto pochi. In collaborazione con l'ente di ricerca Statista, Newsweek ha valutato oltre 2.300 ospedali di 28 Paesi. E ha anche valutato i migliori ospedali per ciascun Paese, stilando anche una classifica dei migliori ospedali ad alta specializzazione. Per la prima volta, inoltre, è stato inserito un parametro basato sulle risposte dei pazienti a un apposito questionario per misurare la loro percezione in termini di percorso di cura e qualità della vita”.

La classifica dei migliori ospedali d'Italia

La classifica per l'Italia comprende 127 ospedali "generici" e 13 "specializzati". Oltre al Niguarda e al San Raffaele, c'è tanta Milano. Al 16esimo posto c'è il San Raffaele Turro, poi il Sacco al 28esimo, il Policlinico al 34esimio, il Policlinico San Donato al 50esimo, il San Paolo al 107esimo posto e l'Ospedale di Sesto San Giovanni al 113esimo.