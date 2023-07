Milano è prima in Italia e settima in Europa per la mobilità ecologica

Milano prima in Italia per la mobilità in sharing ed elettrica. Lo dice la classifica del 2023 delle 'clean cities' del continente europeo.

Il capoluogo lombardo è al settimo posto assoluto, su 42 centri urbani, con un punteggio del 58%, media di vari indicatori tra cui la disponibilità di biciclette, monopattini e auto elettriche ogni mille abitanti, colonnine per la ricarica di auto elettriche e percentuale di autobus a zero emissioni sul totale. Il podio europeo va a Copenhagen, Oslo e Parigi, quest'ultima però col terzo posto a rischio vista la scelta, recente, di rinunciare ai monopattini elettrici in sharing.

Un risultato, quello di Milano, conseguito soprattutto grazie alla rete di autobus a zero emissioni. Milano, in particolare, raggiunge un punteggio del 75% per bici e monopattini in sharing, del 47% per le auto elettriche in sharing, del 71% per i bus a zero emissioni e appena del 38% per le colonnine di ricarica elettriche. Torino è la seconda città italiana, al 16* posto, mentre Roma è 28* e Napoli 34*.