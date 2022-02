Milano non brilla per mobilità sostenibile rispetto alle città europee

Milano in difficoltà sulla mobilità sostenibile guadagna la 20esima posizione su 36 nella classifica che include le città di 16 Paesi europei. A dirlo il rapporto pubblicato da Legambiente nell'ambito della CleanCities Campaign, 'Pan-European City Rating and Ranking on Urban Mobility for Liveable Cities'.

Se alcune metropoli in risposta alla pandemia hanno rivoluzionato la propria mobilità nel segno della transizione ecologica, i risultati del capoluogo lombardo, sebbene notevoli a livello nazionale, risultano mediocri in un contesto europeo. Il dossier ha preso in esame 36 città di 16 nazioni europee e le ha classificate sulla base della qualità dell'aria e della mobilità.

In particolare, per stilare il ranking sono stati considerati parametri come lo spazio urbano dedicato a pedonalità e ciclabilità, i livelli di sicurezza per pedoni e ciclisti sulle strade urbane, i livelli di congestione del traffico urbano, l’accessibilità ed economicità del trasporto pubblico locale, l’infrastruttura per la ricarica dei veicoli elettrici, le politiche di riduzione del traffico, dei veicoli inquinanti e l’offerta di servizi di mobilità in condivisione.

Milano si colloca al 20° posto su 36, vedendosi assegnato un voto 'c' e un punteggio di 51 su 100, riferimento massimo che non è stato ottenuto da nessun altra città presa in esame. A far perdere posizioni alla nostra città soprattutto lo spazio pedonale insufficiente e la scarsa qualità dell’aria, ma anche le criticità su sicurezza stradale e accessibilità ai mezzi pubblici; mentre a darle punti le politiche come AreaB e C.

“Milano è un’eccellenza italiana in fatto di mobilità, ma su scala europea non ha colto appieno l’occasione covid per tagliare drasticamente i ponti a una mobilità ancora troppo centrata su un uso indiscriminato dell’automobile privata - afferma Federico Del Prete, responsabile mobilità e spazio pubblico di Legambiente Lombardia -. Troppe automobili non inquinano soltanto l’aria, ma anche lo spazio e il tempo: consumo di suolo, inaccessibilità, inefficienza, pericolo, emergenza clima e sedentarietà saranno ancora per molto gli ostacoli al benessere e alla ripresa dei milanesi, e non ci faranno certo risalire questa classifica europea, che indica anche l’attrattività di una città. Il Piano Aria Clima, approvato anche grazie alla incredibile estensione ai diesel Euro5 del dispositivo Move-in, ha obiettivi troppo lontani e non è vincolante, mentre in appena cinquantacinque giorni di questo 2022 siamo già pericolosamente vicini al limite consentito per il PM10 (36 giorni su 50 di superamento della attuale soglia di 50 mcg/m3).”

Per la campagna CleanCities Campaign, portare a zero le emissioni prodotte dalla mobilità urbana entro il 2030 è fondamentale per non perdere di vista gli obiettivi sul clima dell'accordo di Parigi, ovvero -55% Co2 entro il 2030 e neutralità climatica a metà secolo. Per contrastare i drammatici effetti della crisi climatica le città, dove vivono tre europei su quattro e dove si concentrano attività produttive e consumi, dovranno intraprendere scelte radicali.

In Italia e in Europa i trasporti producono a un quarto delle emissioni di gas serra e sono l'unico settore ad aver registrato un aumento delle emissioni dal 1990. Una mobilità non sostenibile comporta traffico, lunghe attese in coda e un'aria inquinata fonte di patologie e morti premature. Nella classifica stilata dal dossier, delle 30 città peggiori, 10 sono italiane.

CleanCities Campaign è una coalizione europea di ONG, associazioni ambientaliste, think-tank, movimenti di base e organizzazioni della società civile che ha come obiettivo una mobilità urbana a zero emissioni entro il 2030. La campagna sostiene la mobilità attiva, condivisa ed elettrica per un futuro urbano più vivibile e sostenibile, inclusa la graduale eliminazione dei veicoli con motore a combustione interna dalle città.