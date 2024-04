A Milano il record delle multe nel 2023

Milano batte Roma per multe stradali ed è la "capitale d'Italia" per questa particolare classifica nel 2023. Secondo un'analisi realizzata da Facile.it, infatti, il capoluogo lombardo ha incassato, in quell'anno, 147 milioni di euro dalle multe stradali, mentre Roma si è fermata a 138 milioni. In terza posizione Firenze, con 71 milioni di euro. Nettamente distante la quarta, Genova, con 35,2 milioni, poi Bologna (31,6 milioni) e Napoli, 22,1 milioni.

In tutta Italia, secondo lo studio, sono state elevate sanzioni per più di un miliardo e mezzo di euro. Per spesa pro capite, però, il capoluogo dove si è speso di più in multe è Firenze con 187 euro per abitanti: seguono Rieti e Siena, poi Potenza e (al quinto posto) Milano, con 108 euro pro capite.

Infine qualche curiosità per i comuni più piccoli. Carrodano, nello Spezzino, conta appena 464 abitanti, ma ha incassato 975mila euro in multe stradali in un anno.