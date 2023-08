Classifica ospedali: Ieo e Besta tra i migliori al mondo

L'Istituto Oncologico europeo è ancora una volta il migliore ospedale italiano per oncologia secondo la classifica annuale di Newsweek, come era già avvenuto nel 2022. L'ospedale dedicato all'oncologia fondato da Umberto Veronesi si è piazzato al 12esimo posto in classifica generale, superando l'Istituto dei Tumori (17esimo posto) e l'Humanitas di Rozzano (25esimo). Milano conquista dunque l'intero podio nazionale ed è in classifica anche col Niguarda (41esimo posto generale, quinto nazionale) e la new entry San Raffaele (68esimo posto, nono nazionale). In quarta posizione nazionale (38esima globale) il Gemelli di Roma.

Newsweek, insieme a Statista, ha realizzato la 'world's best specialized hospitals 2023', esaminando 11 specialità: cardiologia, cardiochirurgia, oncologia, endocrinologia, neurologia, neurochirurgia, ortopedia, gastroenterologia, pneumologia, pediatria e urologia. Sono stati presi in esame 300 ospedali per cardiologia e oncologia, qualcuno in meno per le altre discipline.

Nella speciale classifica sugli ospedali 'smart', quelli che utilizzano tecnologie altamente d'avanguardia come l'imaging digitale o l'assistenza virtuale e la robotica, il primo ospedale italiano è ancora milanese: si tratta dell'Humanitas, al 33esimo posto. In classifica anche il San Raffaele (63, quarto italiano) e lo Ieo (202esimo posto). Mentre nella classifica sulla neurologia spicca l'11esimo posto mondiale per il Besta.

Classifica generale

Nella classifica generale 'world's best hospitals 2023', invece, il primo ospedale italiano risulta il Gemelli di Roma (38esimo in classifica generale). Seguono Niguarda (60) e San Raffaele (64), ma anche Humanitas e San Matteo di Pavia. Il miglior ospedale al mondo è la Mayo Clinic di Rochester (Usa), seguita da altre tre strutture sanitarie statunitensi: Cleveland, Boston e Baltimora. Il primo ospedale europeo? Karolinska Universitetssjukhuset a Solna, in Svezia.