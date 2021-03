Niguarda è il miglior ospedale di Milano e il terzo in Italia: la classifica di Newsweek

Nove ospedali lombardi nei primi 14 posti tra 108 ospedali italiani. L'eccellenza sanitaria lombarda viene "certificata" da Newsweek che, in collaborazione con il centro di ricerca "Statista Inc.", ha pubblicato la classifica dei migliori ospedali di tutto il mondo per il 2021. Il ranking si basa sulle raccomandazioni di esperti (dottori, manager ospedalieri e professionisti della salute), sondaggi effettuati presso i pazienti e altri parametri.

"Un motivo di orgoglio che conferma che la sanità lombarda è sempre una sanità di eccellenza, punto di riferimento non solo sul territorio regionale, ma in tutta Italia", commenta Letizia Moratti, vice presidente e assessore al Welfare della Regione Lombardia. "La qualifica di eccellenza della nostra sanità - aggiunge Moratti - è confermata anche da ricerche e classifiche come quelle illustrata da Newsweek che testimoniano lo spessore e la qualità portata avanti all’interno delle nostre strutture. Un risultato ancor più importante se si considera che questa classifica è stata stilata non solo sulle risposte di direttori di ospedali, medici, professionisti sanitari, ma anche attraverso questionari sottoposti ai pazienti".

"Specie dopo un’annata come quella passata che ci ha segnato profondamente - conclude l'assessore - si tratta di risultati che ci danno orgoglio e speranza per il presente e per il futuro. E a fronte di questa indagine così lusinghiera verso le nostre strutture non posso che ringraziare tutte le persone che ogni giorno si adoperano per offrire cure che mettano al centro la persona".

Il migliore ospedale italiano è il Policlinico Gemelli (Roma), 45esimo nel mondo. Seguono il Sant'Orsola-Malpighi di Bologna (52esimo) e, primo in Lombardia, il Niguarda, 72esimo. Poi l'Humanitas di Rozzano (79esimo) e il San Raffaele (88esimo). Ancora, in classifica italiana, il Santa Maria Nuova di Reggio Emilia e l'ospedale di Padova. Questi tra i primi cento al mondo. Più giù in classifica generale (non indicati nella posizione mondiale ma in quest'ordine in quella italiana) il Papa Giovanni di Bergamo, il San Matteo di Pavia, e poi il Borgo Trento di Verona, gli Spedali Civili di Brescia, il Sacco di Milano, il San Raffaele Turro di Milano e il San Gerardo di Monza.

Una classifica a parte, relativa agli ospedali specializzati e in questo caso senza posizioni, "ospita" diversi nosocomi milanesi: il Monzino, il Pini-Cto, il Galeazzi, il Besta e l'Istituto dei Tumori.