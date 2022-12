Qualità della vita, Milano peggiora di 6 posti

Milano scende dal secondo all'ottavo posto nell'annuale classifica sulla qualità della vita stilata dal Sole 24 Ore. Il podio viene conquistato da Bologna, Bolzano e Firenze. L'indagine viene elaborata a partire da 90 indicatori divisi in sei grandi ambiti, con alcune novità rispetto agli anni precedenti, tra cui due indicatori sull'inflazione, vari indicatori sull'utilizzo dell'energia rinnovabile e anche l'indice di partecipazione elettorale alle elezioni politiche del 25 settembre 2022.

Il capoluogo lombardo è il migliore tra le città più grandi, che scendono quasi tutte di alcune posizioni tranne Palermo (+7) e Cagliari (+2). Dopo il terzetto del podio, la classifica generale vede Siena al quarto posto, poi Trento, Aosta e Trieste. Chiudono la top ten Milano, Parma e Pisa. La seconda città lombarda è Cremona (11esima), che guadagna ben 26 posizioni, poi Bergamo (14, +25) e Sondrio (15, +14). Seguono Brescia e Monza-Brianza al 22esimo e 23esimo posto, Lecco (32) e Como (33), Varese (43) e Lodi (49), Mantova (58) e Pavia (62).

Tra i sei grandi ambiti, Milano è prima per "affari e lavoro", quarta per "ricchezza e consumi" (scende di una posizione), 103esima per "giustizia e sicurezza" (sale di una posizione), 39esima per "ambiente e servizi" (e qui scende di ben 37 posizioni), settima per "demografia e società" (scende di tre posizioni), quinta per "cultura e tempo libero" (sale di una posizione).

L'indicatore con la performance migliore in assoluto, per Milano, è il primo posto in "prezzo medio di vendita delle case", considerando il nuovo semicentrale: 5.200 euro al metro quadrato. Il peggiore è il "totale dei crimini denunciati": con 5.985 denunce ogni 100mila abitanti, Milano si colloca in 107esima posizione in Italia.