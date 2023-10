Cosa faresti se vincessi 5 milioni? Ecco chi sono gli italiani più generosi

Dove vivono gli italiani più generosi? Non a Milano, né in Lombardia. Un sondaggio, condotto sulla piattaforma Pollfish.com, mette in mostra difetti e pregi degli italiani attraverso una domanda molto semplice: cosa faresti se vincessi 5 milioni di euro alla lotteria? Tra le varie risposte alle domande più disparate emerge il dato della generosità regioni italiane con la Lombardia meno generosa dell’Emilia prima in classifica.

Un sondaggio, condotto da Pollfish, ha chiesto a mille italiani provenienti da tutte le regioni cosa avrebbero fatto se avessero, inaspettatamente, vinto 5 milioni di euro alla lotteria. Una così grande somma di denaro ha permesso di avere un’istantanea molto sincera dell’Italia di oggi con gli uomini più propensi a investire, le donne più tendenti a risparmiare, i giovani che vogliono andar via e i più anziani che donano con meno consapevolezza di chi donare. Non solo: c’è chi aspira alla villa, chi vuole solo viaggiare, chi continuerebbe a lavorare, chi ama la propria città, chi trasferirebbe tutto e così via. Tante anime diverse, quindi, per quesiti compositi e vari.

Regioni italiane generosità: la Lombardia arranca

Proprio sulle donazioni l’indagine ha raccontato, attraverso un sistema di normalizzazione dei dati grazie a una media ponderata inversa, vizi e virtù delle regioni italiane mettendo in mostra proprio la volontà di donare. Al primo posto della classifica delle regioni italiane più generose abbiamo l’Emilia Romagna con un punto di generosità di 8.6. Al secondo posto abbiamo l’Abruzzo con un punto di 6.2 e al terzo la Campania con 6.1. La Lombardia, nonostante sia una regione ricca votata al business e industrializzata, ha un punto di generosità molto più basso: 1.4. Ancora peggio è andata in altre regioni come Basilicata, Trentino, Molise e Valle d’Aosta. Quest’ultima ha, infatti, 0.1 di punto di generosità, davvero troppo poco anche per un campione di partecipanti al sondaggio.

Probabile, comunque, che i partecipanti della Lombardia non abbiano pensato a donare ma a sistemare le proprie vite, pensiero che accomuna tutti coloro che sono stati intervistati. Va detto, invero, che in altri sondaggi come quello condotto da Dataroom sull’emergenza coronavirus, la nostra regione è prima nella classifica delle donazioni con 100 milioni di euro. Sembra chiaro, dal dato finale emerso, che, in un contesto in cui il popolo lombardo si è sentito più coinvolto dal punto di vista emotivo, tante persone in più abbiano pensato di donare.

La pandemia in Lombardia, infatti, con le sue misure di contenimento, i suoi morti, gli ospedali pieni, i medici provenienti da ogni parte d’Italia per dare una mano, il primo cluster a Codogno, è sembrato, a molti, un accanimento del destino a cui, gli abitanti della regione, hanno risposto con coraggio, dignità e con tanta beneficenza. La generosità, così come le risposte date al sondaggio sulla vincita milionaria, d’altronde, è personale e va soggetta a quella che è la storia dell’intervistato.

Tanti sono stati, tra gli intervistati, quelli che hanno pensato di lasciare il proprio lavoro, tantissimi quelli che vogliono andar via, ancor di più quelli che si sono immaginati una vita in giro per il mondo, altri ancora hanno pensato ad acquistare casa, a pagare i mutui, a sistemare i figli con una buona eredità e un’ottima educazione scolastica. C’è chi, invece, ha risposto di non voler rivelare la notizia della vincita a nessuno, chi ha immaginato una grande fattoria che ospiti più animali possibili, chi vuole comprare una barca.