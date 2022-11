La classifica: le scuole migliori di Milano nel 2022

Il Sacro Cuore tra i licei classici, il Leonardo da Vinci tra gli scientifici. E' stata pubblicata l'edizione 2022 della classifica 'Eduscopio', da parte di Fondazione Agnelli, sulle scuole migliori d'Italia, sulla base del rendimento degli studenti nel primo anno di università e sul tasso d'occupazione per quanto riguarda gli istituti tecnici e professionali.

Per i licei classici, come quasi ogni anno 'svetta' il paritario Sacro Cuore di via Rombon, mentre al secondo posto si piazza il Casiraghi (Cinisello Balsamo) e al terzo l'Alexis Carrel (anche lui paritario). Al quarto posto (scende di due posizioni) il Berchet, poi il Setti Carraro che balza dalla decima alla quinta posizione. Nell'hinterland c'è la nona posizione del Primo Levi a San Donato Milanese.

Per i licei scientifici, si conferma il duo di testa formato dal Leonardo da Vinci e dal Volta, mentre al terzo posto si inserisce il Sacro Cuore, che scalza il Vittorio Veneto (quarto). Una sola presenza nella top ten per l'hinterland: il Breda di Sesto San Giovanni, settimo (era sesto nel 2021). Per i licei linguistici, vincono due scuole paritarie: il Manzoni e lo Zaccaria. Per i licei delle scienze umane si conferma il Virgilio al primo posto, mentre al secondo si colloca l'Erasmo da Rotterdam di Sesto San Giovanni.

Tra gli istitutiti tecnici economici, nella classifica riguardante lo sbocco universitario prevale il Manzoni e poi il Moreschi, mentre tra quelli tecnologici il Natta e il Leonardo da Vinci (a Cinisello Balsamo). In quella sullo sbocco lavorativo, invece, il Regina Mundi (paritario) è al primo posto tra gli istituti tecnici economici: seguono il Marie Curie di Cernusco sul Naviglio e il Primo Levi di Bollate. Tra gli istituti tecnici tecnologici, il Majorana di Cernusco sul Naviglio e il Monnet di Mariano Comense: nel 2021 le posizioni erano invertite.