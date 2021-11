La classifica delle testate online a ottobre 2021 nel Milanese: MilanoToday al primo posto

MilanoToday è stato ancora, a ottobre 2021, il giornale online di Milano e provincia più letto: 5,12 milioni di visite. In seconda posizione Corriere Milano (Rcs) con 4,80 milioni e terza Repubblica Milano (Gedi) con 4,02 milioni. In totale le testate Citynews (editore di MilanoToday) lombarde arrivano a 9,10 milioni di visite; Il Giorno (Monrif), con i suoi dorsi locali, arriva a 7,69 milioni di visite. Per stilare la classifica abbiamo scelto di utilizzare la piattaforma Similarweb che rileva i dati di traffico e li pubblica in modo accessibile e visibile per tutti.