Una strada di Milano è la terza più costosa del mondo

Via Monte Napoleone è la terza strada più costosa del mondo. Oggi Milano può vantare di essere una città internazionalmente riconosciuta per la moda e il lusso. Questa nuova attestazione arriva dalla classifica stilata dal report 'Main Streets Across the Word', della società immobiliare americana Cushman & Wakefield.

Montenapo è quindi la prima strada commerciale più costosa d'Italia e d'Europa, per la prima volta. Davanti al lato principale del Quadrilatero della Moda Milanese si piazzano infatti soltanto la Fifth Avenue di New York e la Tsim Sha Tsui di Hong Kong.

La classifica delle strade più care al mondo

La posizione nella classifica delle 'luxury street' è determinata dal valore degli immobili - affitti - e dai listini delle merce in vendita nei negozi. Il canone medio in via Monte Napoleone è 14.547 euro al metro quadro l’anno. Nella Fifth Avenue è 21.076 euro/mq e nella Tsim Sha Tsui è 15.134 euro/mq. In Europa spiccano anche la New Bond Street di Londra (al quarto posto) e l'Avenue des Champs-Élysées di Parigi (al quinto).

"L'appeal di via Monte Napoleone porta Milano in vetta all'Europa dopo due anni difficili - le parole di Thomas Casolo, Head of Retail Italy per Cushman & Wakefield -. Nonostante le prospettive economiche a breve termine non siano rosee, gli operatori continuano a investire sul retail fisico. Il ritorno dei turisti, soprattutto dall'America, ha rimesso il capoluogo al centro del mercato del lusso in Europa".

Il report di Cushman & Wakefield monitora le principali vie del retail in 92 città nel mondo. Quest'anno lo studio evidenza come il lungo periodo del covid abbia messo a dura prova lo status quo di certe strade. Irlanda, Regno Unito, Spagna e Francia hanno registrato, per esempio, un calo dei prezzi d'affitto fino al 28%. Il 2022 però sembra aver segnato una definitiva ripresa del turismo e del commercio, anche quello di lusso a 5 stelle.