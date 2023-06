Le università milanesi migliorano e scalano le classifiche mondiali

Le università italiane e milanesi migliorano la propria classifica nel ranking mondiale delle Università. L'edizione 2024 della classifica Qs World University Rankings, colloca il Politecnico di Milano (123esimo) posto, prima tra le italiane. Al secondo posto c'è la Sapienza di Roma al 134esimo posto nel mondo. La Sapienza si posiziona quindi al top delle Università generaliste italiane. Al terzo posto nella graduatoria c'è l'Università di Bologna (154esimo).

Secondo la classifica Qs World University Rankings 2024, l'Università degli Studi di Milano è la seconda università in Italia nella Sustainability (77mo posto a livello mondiale), ambito che valuta l'impatto sociale e ambientale delle singole università. Inoltre, ha raggiunto il quinto posto in Italia e il 159mo a livello globale per Academic Reputation, indicatore basato sull'indagine annuale Qs Academic Reputation Survey, secondo cui i ricercatori di tutto il mondo devono indicare le università più prestigiose nella propria disciplina. Infine, sesto posto italiano per Employment Outcome, indicatore introdotto nell'edizione 2024 che riflette la capacità delle istituzioni di garantire un alto livello di occupabilità per i loro laureati.

Nel ranking generale, l'Università degli Studi di Milano si posiziona al 276mo posto: con questo dato, l'ateneo si posiziona tra le top 19% di tutte le università indicizzate dal Qs World University Rankings 2024. ''I risultati del Qs Rankings 2024 dimostrano l'attenzione dedicata in questi ultimi anni dalla Statale alla pianificazione delle proprie attività in base alla loro effettiva sostenibilità, e ad aggiornare continuamente i contenuti della propria offerta in funzione della formazione di cittadini capaci di esercitare un impatto positivo nei loro futuri campi professionali'', commenta la prorettrice vicaria e con delega a ricerca e innovazione, prof.ssa Maria Pia Abbracchio. "La posizione raggiunta dal nostro ateneo nell'Academic Reputation, che in questo ranking ha un impatto di circa il 40% del totale, riflette inoltre l'investimento continuo nel comunicare all'esterno la qualità della propria ricerca e l'impatto che questa ha a livello globale".