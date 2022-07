Le università secondo il Censis: buone posizioni per Statale e Bicocca

L'Università Statale di Milano sale di due posizioni nell'annuale classifica del Censis sugli atenei italiani, passando dall'ottava alla sesta posizione nell'ambito dei 'mega atenei statali', quelli con più di 40mila iscritti. La Bicocca è invece quinta nella classifica dei 'grandi atenei statali', tra i 20 e i 40mila iscritti: classifica in cui primeggia un'altra università lombarda, quella di Pavia. La classifica dei politecnici è guidata anche quest’anno dal Politecnico di Milano, mentre tra le università non statali con più di 10mila iscritti primeggiano Bocconi (prima) e Cattolica (seconda), come nel 2021.

Sono 924 le variabili tenute in considerazione dal Censis per elaborare in tutto 69 graduatorie tra gli atenei italiani. Le classifiche del 2022 sono appena state pubblicate. In generale si nota una diminuzione delle immatricolazioni (-2,8%) nel 2021-2022 rispetto all'anno accademico precedente. In numeri significa 9.400 studenti in meno, di cui 4.900 nel sud dove il calo è più forte (-5,1%). La minore diminuzione di nuovi iscritti (-0,9%) si è verificata nelle facoltà scientifiche, altrimenti dette Stem (scienza, tecnologia, ingegneria e matematica). Il calo di iscritti è attribuito dai rettori alla crisi economica.

Mega atenei statali (più di 40mila iscritti)

1. Bologna. 2. Padova. 3. Roma Sapienza. 4. Pisa. 5. Firenze. 6. Milano Statale. 7. Palermo. 7. Torino. 9. Bari. 10. Napoli Federico II.

Grandi atenei statali (20-40mila iscritti)

1. Pavia. 2. Perugia. 3. Calabria. 4. Venezia Ca' Foscari. 5. Milano Bicocca. 6. Cagliari. 7. Parma. 8. Genova. 10. Roma Tor Vergata. 11. Salerno. 12. Chieti-Pescara. 13. Roma Tre. 14. Catania. 15. Messina.

Medi atenei statali (10-20mila iscritti)

1. Siena. 2. Sasssari. 3. Trento. 4. Trieste. 5. Udine. 6. Marche. 7. Brescia. 8. Salento. 9. Urbino. 10. Insubria. 11. Foggia. 12. Piemonte Orientale. 13. Napoli l'Orientale. 14. Catanzaro. 15. Napoli Partenope.

Piccoli atenei statali (fino a 10mila iscritti)

1. Camerino. 2. Macerata. 3. Reggio Calabria. 4. Cassino. 5. Tuscia. 6. Basilicata. 7. Teramo. 8. Sannio. 9. Molise.