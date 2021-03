Il Politecnico è tra le migliori università del mondo: quinto in Design, nella top ten in Architettura

Il Politecnico di Milano viene confermato tra i primi venti atenei al mondo nel "Qs World University Rankings by Subject", edizione 2021, nella categoria Engineering & Technology. Migliora poi la sua posizione, dalla sesta alla quinta nel mondo, nella categoria Design. E nella categoria Architettura si attesta nella top ten.

"Il Politecnico cresce nelle classifiche internazionali e conferma una posizione di eccellenza", commenta il rettore Ferruccio Resta: "Ne siamo orgogliosi, ma ora serve uno scatto in avanti. Il Covid ci ha messo di fronte a scelte che cambieranno il futuro dell'università. Il digitale, la collaborazione internazionale, le nuove modalità didattiche e di ricerca sono le leve su cui agire per riconfigurare la nostra posizione nel panorama globale e per indirizzare la crescita delle università e dei territori di riferimento".

In Italia, secondo lo stesso ranking, il "Poli" si conferma primo assoluto in Ingegneria (per tutte le materie analizzate da "Qs"), Architettura e Design. In assoluto, il primo ateneo al mondo per il "Qs" nel 2021 è il Mit di Boston (Usa), seguono la Stanford University (Usa) e Harvard (Usa). Oxford (quinto) è il primo ateneo europeo. Nella classifica generale, il Politecnico si colloca al 137esimo posto, primo ateneo italiano.