Tutti i primati delle università di Milano

Ottime performances per le università italiane e in particolare milanesi nella classifica QS World University Ranking by Subject 2024, recentemente pubblicata. La classifica è strutturata in cinque macro-aree (Life Sciences and Medicine, Natural Sciences, Arts and Humanities, Socia Sciences and Management, Engineering and Technology). Poi vengono analizzate 55 categorie più specifiche. Le istituzioni analizzate sono 1.559.

Quattro atenei italiani sono nella top ten mondiale per singole materie di studio. Si tratta della Sapienza di Roma (primo posto al mondo in studi classici), del Politecnico di Milano (settimo posto al mondo in architettura e in arte e design, nono posto al mondo in ingegneria meccanica), della Normale di Pisa (quinto posto al mondo in studi classici) e della Bocconi (nono posto al mondo in economia gestionale e settimo posto al mondo in marketing).

L'Italia è il nono Paese su 96 in termini di piazzamenti nelle prime 10 posizioni, meglio di Germania, Francia e Giappone. Il 45% dei piazzamenti italiani è stabile, il 19% è migliorato, il 24% ha subito un calo. Per quanto riguarda i piazzamenti nelle prime 100 posizioni, l'Italia è terza dopo Germania e Paesi Bassi (in Ue) e, nelle prime 200 posizioni, seconda (in Ue) dopo la Germania.

Per quanto riguarda le singole università milanesi, la Statale conquista in Italia il primo posto in cinque discipline: scienze veterinarie (l'anno scorso era seconda) e odontoiatria (introdotta per la prima volta), confermandosi prima in farmacia e farmacologia, medicina e sport. In scienze veterinarie passa dalla 48esima alle 34esima posizione mondiale, in farmacia è 33esima mondiale, in medicina 80esima mondiale. In sport è tra 101 e 140, in odontoiatria è tra 51 e 100. La Statale ottiene o conferma anche diverse seconde posizioni in Italia: sociologia (86simo posto al mondo), politiche sociali e amministrazione (51-100 al mondo), filosofia (46esima al mondo) e infermieristica (101-150 al mondo).

Il Politecnico di Milano è, come si diceva, settimo al mondo in design e in architettura, 23esimo al mondo in ingegneria, e in dettaglio al nono posto al mondo in ingegneria meccanica e al 12esimo posto al mondo in ingegneria civile. In quanto ai piazzamenti complessivi, il Politecnico di Milano risulta anche il primo ateneo italiano. La Bocconi debutta in classifica in 38esima posizione mondiale in politiche sociali e amministrazione e in 57esima posizione in giurisprudenza.