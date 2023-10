Città e ambiente: Milano scende ancora, ma è promossa per trasporti e numero di alberi

Milano è al 42esimo posto nella classifica 'Ecosistema Urbano 2023', il report annuale di Legambiente (realizzato con Ambiente Italia e il Sole 24 Ore, giunto alle 30esima edizione) sulle performance ambientali di 105 comuni italiani capoluogo. Milano continua dunque a scendere in questa classifica: nel 2022 era infatti al 38esimo posto, sempre in discesa rispetto all'anno precedente. Il capoluogo lombardo non è l'unica grande o media città che 'arranca', visto che anche Genova e Firenze sono in calo rispetto al 2022. Vincono tre città del nord: Trento, Mantova e Pordenone. La prima città del sud è Cosenza, settima. Chiudono la classifica tre città siciliane: Caltanissetta, Catania e Palermo.

Tornando al capoluogo lombardo, a seconda dei vari indicatori si notano performance di ottimo livello e altre 'da dimenticare'. Milano, per esempio, è prima in Italia in uno dei 18 parametri presi in esame: la percorrenza del trasporto pubblico misurata in km-vettura per abitante (112 km). Ed è terza in 3 parametri: i passeggeri trasportati per abitante dal trasporto pubblico (357 passeggeri), l'uso efficiente del suolo e le auto per 100 abitanti (51 auto).

Luci e ombre a Milano

Milano, poi, è virtuosa nella differenza in cinque anni sul consumo di suolo (sesta posizione) e nella dispersione idrica: appena il 13,40% è disperso, cosa che pone la città in quinta posizione in Italia. Peccato che, sul consumo di acqua per abitante, sia addirittura 98esima, con 270 litri per abitante al giorno. E allora vediamo i 'punti neri' di Milano. Che è 91esima per infrastrutture per la ciclabilità (5,39 mq ogni 100 abitanti), 94esima per incidenti con morti o feriti (7,3 morti o feriti ogni 100 abitanti), 91esima per numero di moto (appena 1,4 ogni 100 abitanti), 101esima per concentrazione media delle polveri sottili Pm10 e ultima, cioè 105esima, per concentrazione media di biossido di azoto NO2.

Il 62% di raccolta differenziata pone Milano al 66esimo posto, mentre per rifiuti pro capite (467 chili) Milano è 32esima. Buona posizione per le isole pedonali con 62,4 mq per abitanti (16esimo posto), meno buona ma comunque sopra la media per le ZTL (120,4 mq per abitanti, 38esimo posto). Con 37 alberi ogni 100 abitanti Milano è 14esima, ma sul verde totale è 73esima (18,5 mq per abitante).

30 anni di report, come va l'Italia

Nei trent'anni di report sugli ecosistemi urbani, Legambiente ha rilevato netti miglioramenti su alcuni fronti, ma anche ritardi e stalli su altri. Ad esempio, la raccolta differenziata si è impennata dalla media del 4,4% nel 1994 alla media del 62,7% nel 2022, anche se con alcuni capoluoghi ancora 'indietro', mentre non c'è stato miglioramento sul tasso di motorizzazione, che resta tra i più alti in Europa, con 66,6 auto ogni 100 abitanti, ed è cresciuta la produzione di rifiuti da 455 chili all'anno pro capite a 516 chili all'anno pro capite.

"La sfida per città più sostenibili e vivibili è un traguardo ancora lontano, nonostante sui territori ci siano realtà e buone pratiche che vanno nella giusta direzione", scrive Legambiente, secondo cui vanno definiti interventi lungimiranti e una strategia urbana 'nazionale' con una cabina di regia che includa sia le comunità locali sia il governo.