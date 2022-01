I cittadini che puliscono il proprio quartiere (col sostegno del comune e dell'Amsa)

Una mattinata di pulizie 'fai da te' nel proprio quartiere: l'hanno organizzata alcuni residenti nella zona di Certosa-Garegnano per domenica 30 gennaio 2022, ottenendo il patrocinio del comune di Milano e del municipio 8 nonché il sostegno di Amsa, che metterà a disposizione guanti, sacchi, pinze e altro materiale. Prevista anche la partecipazione delle Guardie ecologiche volontarie e di un gruppo scout.

"Abbiamo organizzato una giornata di volontariato nella nostra zona per pulire alcune vie del quartiere in cui abitiamo", si legge nell'annuncio dell'iniziativa. L'appuntamento è alle 11 di mattina al parchetto di via Perin del Vaga. L'idea è quella di impegnarsi per circa un'ora. Per adesioni o informazioni è stata anche aperta una casella email (puliamoinsieme@gmail.com).

Fare la propria parte per il bene comune

"L'obiettivo è duplice: intensificare le relazioni umane tra abitanti del quartiere e far crescere il senso civico ed ecologico prendendosi cura degli spazi pubblici", si legge ancora: "Pensiamo che ognuno possa e debba fare la propria parte per il bene comune. E attivare un senso di partecipazione fra le persone è necessario oggi più che mai. Durante questo periodo pandemico abbiamo forse imparato la forza delle relazioni e la riscoperta dell'importanza della cura del nostro ambiente, preso in prestito dai nostri figli".