La maxi raccolta di mozziconi a Milano

Una giornata dedicata a una super raccolta dei mozziconi di sigaretta. Sabato 13 novembre è cleaning day in via Paolo Sarpi a Milano. Dalle 14.30 alle 17.30 i volontari di 12 associazioni e alcune scuole ripuliranno la zona anche dalle 'cicche', con l'obiettivo di sensibilizzare tutti i cittadini al rispetto dell'ambiente (oltre che degli spazi condivisi)

"Il rispetto dei nostri quartieri - scrivono gli organizzatori dell'iniziativa - si attua anche con semplici gesti, tra cui anche quello di non buttare per terra un mozzicone. Il mozzicone di una sigaretta senza filtro impiega 6/12 mesi per dissolversi, se la sigaretta ha il filtro sono necessari 2 anni di tempo per degradarsi se è abbandonato sul terreno e dai 2 ai 5 anni in mare. Inoltre, molte sigarette hanno ancora un filtro in acetato di cellulosa non biodegradabile, per questo è molto importante sensibilizzare i cittadini su questo tema".

Chi desidera partecipare potrà recarsi al luogo di ritrovo, il Centro Culturale Cinese in via Paolo Sarpi 26. Ogni volontario, poi, 'armato' di guanti, scope e palette, pinze lunghe e sacchetti trasparenti partirà alla raccolta dei mozziconi dai marciapiedi, dalle aiuole, dalla pavimentazione.

L’iniziativa ha ricevuto il plauso di Amsa, l’azienda milanese dei servizi ambientali, che distribuirà insieme ai volontari i nuovi raccoglitori di mozziconi alle attività commerciali dei ristoranti e dei bar e ai cittadini-fumatori. Il Cleaning Day, che ha avuto il patrocinio del Municipio 8 e in attesa di delibera del Municipio 1, è stato organizzato e sponsorizzato dal Coordinamento dei Comitati Milanesi e ha visto la sinergica partecipazione di molte realtà del territorio.

A prendere parte all'iniziativa saranno Vivisarpi, Ales (Associazione Liberi Esercenti Sarpi), Associazione Uniic (unione imprenditori Italia Cina), Associazione SarpiDoc, Centro Culturale Cinese, Associazione Chinese Street, Associazione Diamoci La Mano, Scuola Long Jia, Associazione Scolastica Gpp, Polisportiva Ss Trinità e Social Street Paolo Sarpi. "Un segnale che nasce spontaneo di condivisione di intenti e di amore per la città e preludio di nuove e future iniziative nel quartiere" affermano con entusiasmo Fabiola Minoletti e Salvatore Crapanzano del Coordinamento Comitati Milanesi.