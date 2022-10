A Milano ha aperto la prima clinica italiana di Cristiano Ronaldo

Ronaldo sbarca a Milano. Ma questa volta il calcio non c'entra nulla. Nei giorni scorsi, infatti, sotto la Madonnina ha aperto la prima clinica italiana di Insparya, il gruppo clinico medico, scientifico e tecnologico dedicato esclusivamente alla diagnosi, al trattamento e alla ricerca sull'alopecia e tra i leader europei nei trapianti di capelli.

Il centro si trova dentro il Vetra Building in Via Fernanda Wittgens 2, a pochi passi dalle Colonne di San Lorenzo. Fondato dal manager portoghese Paulo Ramos e dal calciatore ex Juventus, il gruppo "ha alle spalle 13 anni di esperienza clinica maturati al servizio di oltre 45mila pazienti e, dopo l’apertura di diversi centri in Spagna e Portogallo arriva in Italia con l’obiettivo di rafforzare ulteriormente la sua leadership e posizionarsi come massimo esperto nella ricerca riguardante le unità follicolari", si legge in una nota della società.

La sede meneghina, costata 2 milioni di euro, "è un vero gioiello di design e tecnologia il cui concept architettonico è stato sviluppato dallo studio di progettazione AtelierP di Milano, guidato da Luca Piccinno e Mattia Pareschi. La nuova struttura si estende su una superficie totale di oltre 1.200 metri quadrati destinati esclusivamente alla cura dei capelli e al trattamento dell’alopecia e impiegherà ben 100 professionisti tra cui medici e infermieri formati e coordinati dal dottor Carlos Portinha, chief clinical officer del gruppo", hanno spiegato da Insparya. All'interno ci sono 14 sale "dedicate ai micro-trapianti, dotate di strumentazione tecnologica moderna e innovativa messa a punto dal gruppo Insparya, e 3 sale per trattamenti specifici come la mesoterapia, il Prp e la Low Level Laser Theraphy, sviluppata dagli ingegneri della Nasa"

Lo stesso Cristiano Ronaldo, nel parlare di Insparya, lo ha definito "un progetto unico e innovativo che condivide la mia stessa filosofia di dedizione, determinazione, ambizione e costante miglioramento personale". In merito alla scelta dell'Italia come nuova tappa nel percorso di espansione del gruppo il calciatore dello United ha sottolineato che "l'Italia è un paese che, fin da subito, mi ha accolto nel migliore dei modi e mi ha fatto sentire come a casa. Gli italiani, poi, tengono molto alla propria immagine, amano prendersi cura di sé e della propria salute e non ne fanno mistero. Per questo, credo che la qualità di Insparya saprà sorprenderli e - ha concluso Cr7 - conquistarli e sono davvero felice di poter partecipare attivamente in questa nuova inaugurazione".