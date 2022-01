I clochard sono tornati (di nuovo) nei tunnel in Centrale a Milano

Tende, materassi, coperte. Di nuovo. Nei tunnel dietro la stazione centrale, teatro un mese fa di quello che era stato a tutti gli effetti uno sgombero, sono tornati i clochard. Da qualche giorno, infatti, i sottopassi sono diventati, un'altra volta, la "casa" di chi non ha un tetto e lì trova rifugio per le notti gelide.

"A un mese dal tanto discusso e tardivo sgombero dei tunnel della stazione centrale oggi si può solo constatare come non solo la problematica perpetui, ma sia nettamente peggiorata", il j'accuse del consigliere comunale Samuele Piscina, che più volte già in passato aveva chiesto di sgomberare la zona.

E in effetti poco prima di Natale lo sfratto per i clochard era arrivato, con un intervento abbastanza muscolare di polizia locale e Amsa che avevano gettato i pochi averi dei senzatetto. Nonostante le modalità dell'operazione avessero creato spaccature anche nella maggioranza, l'assessore alla sicurezza, Marco Granelli, ne aveva fatto una questione di "decoro e sicurezza", mentre il sindaco Beppe Sala aveva garantito che a tutti era stato dato un posto letto.

A fine gennaio, però, le "cartoline" che arrivano da via Sammartini e dintorni sono praticamente identiche a quelle di dicembre, segno che probabilmente lo sgombero forzato - e "sport" - non era la soluzione ideale, ancora meno per convincere i clochard "irriducibili" che rifiutano ogni proposta di accoglienza. "Basta fare un giro tra via Sammartini e via Ferrante Aporti per comprendere come sia imbarazzante le gestione delle problematiche milanesi legate a degrado e insicurezza", ha rincarato la dose Piscina.

"Insomma, lo sgombero è stato tanto cinema per nulla, fumo negli occhi per i cittadini, giusto per far vedere che qualcosa veniva fatto", ha proseguito il consigliere in quota Lega. "Queste persone sono arrivate nella nostra città a causa delle sconsiderate politiche migratorie del Pd e di Sala che hanno spalancato le porte della città, ma nessuno - ha concluso Piscina - si è preso carico della loro accoglienza e gestione".