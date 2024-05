George Clooney e Adam Sandler sono a Milano (probabilmente a girare un film)

George Clooney e Adam Sandler erano in Stazione Centrale a Milano nel pomeriggio di giovedì 2 maggio. I due attori americani, tuttavia, non stavano aspettando il treno ma stavano girando insieme alcune scene. A riconoscerli, fotografarli e pubblicare le foto su Instagram è stata cecisullaluna.

Per il momento non c’è ancora nessuna conferma sulla scena che stavano girando, ma entrambi gli attori sono i protagonisti del prossimo lungometraggio di Noah Baumbach, come riportato da The Hollywood Reporter. La pellicola del regista statunitense, candidato a tre premi Oscar, autore di Storia di un matrimonio (2020) e Il calamaro e la balena (2006), nonché cosceneggiatore insieme alla moglie Greta Gerwig del film campione di incassi Barbie (2023), è prodotta da Netflix. Per il momento non è trapelato nessun dettaglio riguardo la trama della pellicola, né quando uscirà.