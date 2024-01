Perché i Club Dogo hanno messo in vendita una grattugia?

Tra qualche giorno esce ufficialmente il nuovo disco dei Club Dogo e nelle scorse ore il trio rap milanese ha messo in vendita anche alcuni pezzi dell’esclusivo merchandising. In molti hanno notato che tra felpe e bandiere è stata messa in vendita anche…una grattugia. Si tratta realmente di un piccolo utensile da cucina in acciaio con il logo della band. E sono tanti anche quelli che hanno deciso di acquistarla. Ma che significato ha?

I Club Dogo non hanno rilasciato dichiarazioni in merito, tanto più che negli scorsi giorni il trio aveva anche annunciato lo slogan “Non rilasceremo interviste. Tutto ciò che abbiamo da dire è dentro il disco”. Ma sui social sono nate alcune teorie sul significato della scelta della grattugia. Una fra tutte è la più credibile.

Non appena è stata annunciata la reunion il pubblico si è diviso tra chi ne è stato contento e chi l’ha vista come una mera opportunità di guadagno. Il trio ha messo in vendita i biglietti per il concerto al Forum di Assago, dapprima con tre date, che sono andate sold out in una manciata di minuti. Subito dopo altre date. Ancora sold out. Lo schema è andato avanti nel giro di poche ore finendo per riempire il palazzetto per ben 10 serate.

In tanti hanno commentato la scelta commerciale, per cui sono state mandate volontariamente sold out tutte le serate avendo già disponibile il Forum per quelle successive. Poi il disco, per molti inaspettato, e infine il merchandising. Per non parlare del marketing in giro per Milano tra slogan e cartelloni pubblicitari. I Club Dogo sono stati accusati di “grattare”, fare di tutto pur di incassare più soldi possibili. E, quindi, la grattugia. Non manca anche chi ha parlato di “grana” per la pasta al sugo, concetto usato spesso dai tre nei loro pezzi anche solisti.