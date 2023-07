Coca cola è il nuovo sponsor della fermata di San Siro della M5

Coca cola è il nuovo sponsor della stazione della M5 di San Siro. La società di Atlanta ha partecipato all'avviso pubblico gestito da Metro 5 per il Comune ottenendo la sponsorizzazione per un anno.

"Attraverso questa iniziativa, Coca-Cola desidera condividere la magia del brand con gli appassionati di calcio e musica e celebrare il legame con la città di Milano - ha dichiarato Oleg Mamaev, direttore marketing Coca-Cola Italia -. Il progetto si inserisce, infatti, nella nostra filosofia real magic, che vuole ricordarci ogni giorno come qualsiasi momento, come una partita, possa essere speciale se condiviso".

"La scelta di Coca-Cola di personalizzare con il proprio brand questa stazione conferma il potenziale degli spazi della Lilla e ci sprona a continuare a lavorare anche oltre il nostro core-business, pensando out of the box, sempre al servizio dei nostri passeggeri e della città", ha aggiunto l’amministratore delegato di Metro 5 Serafino Lo Piano.

Il progetto è stato gestito dall’agenzia Access Live Communication – la unit di GroupM specializzata nella industry della Live Communication & Events – mentre la creatività è di The Story Lab, la full-creative advertainment agency di dentsu italia.