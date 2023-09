Il CocaCola PizzaVillage di Milano: una quattro giorni di gusto e passione pizza

Nel cuore della vivace città di Milano, dal 7 al 10 settembre, la Piazza del Parco di City Life si è trasformata in un paradiso per gli amanti della pizza e del divertimento. Il CocaCola PizzaVillage ha preso vita, portando un'esplosione di sapori, musica vibrante e gioia contagiosa in questa parte affascinante della metropoli lombarda. E come non condividere con voi tutte le emozioni e l'esperienza di questo evento straordinario? I nostri ragazzi di Milano Today hanno vissuto e raccontato ogni momento, immergendosi tra giochi coinvolgenti, ritmi musicali travolgenti e, naturalmente, una quantità sconfinata di pizza, rendendo l'evento indimenticabile per tutti coloro che vi hanno partecipato.

I 10 maestri pizzaioli illuminano l'evento: una quattro giorni dedicata alla pizza, il simbolo dell'Italia nel Mondo

Nell'evento culinario più atteso, dieci maestri pizzaioli di fama internazionale si sono riuniti per celebrare la pizza, uno dei piatti più amati in Italia e ambasciatore del nostro Paese nel mondo.

Tra le stelle della pizza, c'erano Errico Porzio, i fratelli Gino e Toto Sorbillo, Vincenzo Capuano, Fabio Cristiano, Ciro Cascella, Antonio Falco, Raffaele Di Stasio, Simone Nicolosi e Giovanni Di Gregorio, ognuno portando il proprio stile unico e la maestria nell'arte della pizza napoletana. A completare questa festa gastronomica, la Bottega Ghiotta con il maestro pizzaiolo Gennaro Donnarumma ha offerto un tocco di creatività e innovazione.

Questi maestri della pizza hanno dimostrato ancora una volta che la pizza è molto più di un semplice piatto: è una passione che unisce le persone in tutto il mondo.

Un'incredibile lezione di pizza con il maestro pizzaiolo Vincenzo Capuano e il "Nonno"

Il maestro pizzaiolo Vincenzo Capuano ci ha accolto con un sorriso caloroso all'interno del suo accogliente stand, come se fossimo stati vecchi amici.

Era evidente sin da subito che la passione per la pizza scorreva nelle sue vene. Ci ha invitati a prendere posto e ci ha presentato al "Nonno", cuoco che aveva affiancato per anni nella preparazione delle pizze.

Capuano ci ha fatto entrare proprio nella sua cucina, dove tutto prendeva vita. Ha iniziato a spiegarci ogni passaggio della preparazione delle sue pizze contemporanee, cominciando dall'impasto.

La sua voce era carica di entusiasmo mentre ci raccontava della selezione degli ingredienti di alta qualità e delle tecniche segrete che rendevano la sua pasta così speciale.

Il "Nonno" aveva una maestria senza pari nella manipolazione dell'impasto, rendendolo leggero e croccante.

Poi, ci siamo spostati verso il forno a legna, dove Capuano ci ha mostrato come controllare la temperatura e il tempo di cottura perfetto per ogni pizza.

Era evidente che ogni aspetto della preparazione era stato studiato e perfezionato nel corso degli anni.

Infine, abbiamo avuto l'onore di sedere a un tavolo e gustare le pizze appena sfornate.

Capuano ci ha raccontato che il segreto della sua pizza risiedeva nell'amore e nella dedizione che metteva in ogni fase del processo.

Le sue pizze non erano solo un insieme di ingredienti, ma una vera e propria esperienza culinaria.

E, mentre assaporavamo ogni morso, potevamo solo concordare con lui: le sue pizze riuscivano davvero a soddisfare anche i palati più fini.

Era stato un privilegio assistere a questa lezione di maestria e passione culinaria da parte del maestro pizzaiolo Vincenzo Capuano e del suo fedele "Nonno".



