In coda tutta la notte per l'iPhone 15 con sedie e coperte

In coda dalle 7 del mattino e c’è anche chi ha passato la notte in strada per accaparrarsi per primo il nuovo iPhone 15. È la scena a cui hanno assistito i commessi del negozio Apple di piazza Liberty, in centro a Milano. All’apertura dello store, infatti, si sono trovati davanti decine di persone in fila pronte ad acquistare il nuovo modello di melafonino disponibile da oggi o l’ultimo Apple watch.

Come riporta Ansa, uno dei temerari ha raccontato di essersi messo in coda presto “perché è sempre un’emozione essere tra i primi ad avere queste novità tecnologiche”. Il negozio apriva le porte alle 8, ma qualcuno si era messo in attesa già da ieri sera, attrezzandosi con sedie da campeggio e coperte.

Apple, in realtà, aveva messo a disposizione la prenotazione per il nuovo gioiellino tecnologico già da qualche settimana. Era possibile, infatti, acquistare l’iPhone 15 online e ritirarlo in store, sia monomarca, sia negli autorizzati, una volta scattata l’ora x. Ma, probabilmente, il brivido di attendere l’opening ufficiale è ancora un must per i fan della casa di Cupertino