Maxi coda in uscita da Milano, quasi 10 chilometri per esodo natalizio

Mentre la situazione nelle stazioni appare tranquilla, o almeno, senza particolari criticità, ben più sostenuta è quella sulle autostrade.

Continua infatti l'esodo da Milano per le vacanze natalizie. Sabato mattina prima delle 10 si è creata una coda di 9 chilometri per traffico intenso all'ingresso dell'autostrada del Sole a Melegnano in direzione Sud. La situazione è in lieve miglioramento nel corso della giornata.

In Centrale invece arrivano passeggeri con grandi valige per trascorrere il Natale a casa, molti gli studenti universitari o le persone sole, poche invece le famiglie.

200mila persone in viaggio da Milano

Si calcola che viaggeranno da Milano circa 200mila persone in tutto in questi giorni.

L'attesa negli aeroporti di Malpensa e Linate è rispettivamente 56mila e 24mila persone per tutto il weekend, quindi circa 80mila viaggiatori. Significa -88% rispetto allo stesso weekend del 2019, numeri quindi bassi rispetto all'era pre Covid. Sul fronte ferroviario sono pressoché esauriti per venerdì i biglietti per i Frecciarossa da Milano a Napoli, mentre restano pochissimi posti per sabato e domenica. I treni viaggiano al 50 per cento della capienza per rispettare i distanziamenti anti Covid, e il numero di convogli in circolazione è circa un terzo del normale.

In Lombardia e a Milano intanto si intensificheranno i controlli per impedire affollamenti soprattutto nelle zone centrali, in particolare la Galleria Vittorio Emanuele sarà sorvegliata con la possibilità di chiusure temporanee per far defluire le persone e l'istiuzione del "senso unico" con uscita (ma non ingresso) in piazza Duomo. Le forze dell'ordine saranno poi impegnate, tra Natale e capodanno, per fare rispettare i divieti specifici che entreranno in vigore e i coprifuoco.