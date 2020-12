Milano: troppa gente in centro, tornelli del metro' bloccati 300 volte

Il grande afflusso nelle vie del centro di Milano per gli ultimi acquisti di Natale prima del Decreto anti-covid ha portato i tornelli del metro', per circa 300 volte, a essere chiusi per evitare sovraffollamento sui mezzi, o meglio per rispettare il limite di capienza del 50%.

E' successo a Milano nel sabato prenatalizio. In più occasioni sono risuonati dagli altoparlanti gli avvisi che i tornelli erano chiusi per il tempo di liberare la banchina, solo pochi minuti prima di riaprirli. Un annuncio che si è sentito soprattutto nelle fermate di interscambio come quella di Duomo, di Centrale e di Cadorna.

Come d’altronde prevedeva la stessa Atm, visti gli ultimi giorni di shopping prima dell’ulteriore stretta con tutta Italia in zona rossa. Alle fermate di Duomo, Loreto e Cadorna è stato anche chiuso il passaggio da una linea all’altra della metropolitana, sempre per controllare il flusso di viaggiatori.

Sabato mattina, inoltre, prima delle 10 si è creata una coda di 9 chilometri per traffico intenso all'ingresso dell'autostrada del Sole a Melegnano in direzione Sud. La situazione è in lieve miglioramento nel corso della giornata. In Centrale invece arrivano passeggeri con grandi valige per trascorrere il Natale a casa, molti gli studenti universitari o le persone sole, poche invece le famiglie.