A Milano non c'è nessuna coda per il concerto di Taylor Swift (per ora)

Nessun serpentone, nessuna tenda. Nessuno, ma veramente. Per il momento non c’è nessuna coda fuori da San Siro per i concerti di Taylor Swift in programma sabato e domenica 14 luglio. Nelle scorse ore, un video pubblicato su TikTok mostrava un cartello A4 appiccicato con un pezzo di scotch di carta sulle grate della stazione M5 di San Siro Stadio, volantino su cui erano state scritte delle regole ferree per regolare l’accesso al pit ed essere più vicini alla regina mondiale del pop (regole non riconosciute dall’entourage dell’artista, ça va sans dire).

“Ogni giorno ci ritroveremo nei seguenti orari per l’ammissione ai gruppi Telegram che costituiranno una fila telematica”, si legge sui fogli A4. Gli orari sono riportati al centro della grafica. “Ci vediamo davanti l’uscita M5 a San Siro alle ore 12-16-21. Preghiamo tutti di attenersi a queste regole nel rispetto reciproco e del buon senso”.

Ovviamente si tratta di un regolamento che vale come i soldi del Monopoly e che non ha alcun valore per determinare l’accesso al Meazza il giorno del concerto. A rimarcarlo a MilanoToday sono stati due membri della security che, come alcuni addetti di Atm e giornalisti, si sono trovati fuori dallo stadio alle 16 di giovedì 27 giugno per capire se quel cartello apparso sui social fosse una boutade o meno.

Per il momento non c’è nulla, ma ciò non vuol dire che la situazione non cambi nei prossimi giorni. Fuori dal Meazza potrebbe ripetersi quello che è successo poco più di un anno fa a Campo Volo per il concerto di Harry Styles, dove alcune fan avevano realizzato una sorta di accampamento. Tutto per guadagnarsi l’onore di assistere più da vicino il live dell’artista.

I concerti del 13 e 14 luglio, comunque, saranno una vera e propria miniera d’oro per Milano: genereranno un indotto da 42 milioni di euro, secondo le stime di European Cities Marketing riportate da Milano Finanza. Agli show (sold-out) parteciperanno circa 160mila persone e, sempre secondo le stime, il 30-50% dei fan viaggeranno da fuori città. Dunque Milano vedrà tra 48mila e 80mila visitatori alla ricerca di un alloggio. In breve, hotel e altre strutture ricettive potrebbero generare tra 14,4 e 24 milioni di euro solo dall’ospitalità. Entrate a cui si devono sommare quelle di bar, ristoranti e pub che potrebbero variare tra i 4,8 gli 8 mln. Soldi veri, non del Monopoly.