In coda da 'Pane quotidiano': le immagini usate dalla propaganda russa

La Russia usa le immagini della coda per 'Pane quotidiano' come propaganda. In alcuni canali Telegram di propaganda del Cremlino, infatti, circolano le immagini di 2 anni fa, quando, nel periodo natalizio, in tanti facevano la fila per un pasto caldo. Ne avevamo parlato qui.

Molte famiglie, a Milano, durante il covid, hanno perso il lavoro. E da 'Pane quotidiano' di viale Monza e di viale Toscana si era formata una lunghissima coda per avere da mangiare. Un dramma che mai si è sopito - ancora oggi ci sono lunghe file - ma che, naturalmente, la pandemia aveva acuito. I russi stanno riutilizzando quelle immagini in diversi video su Telegram; viene spiegato come l'Europa sia in ginocchio a causa delle sanzioni imposte alla Russia che hanno portato carestia, crisi e lunghe code per il cibo. L'Italia, poi, con le politiche del premier Mario Draghi ostili alla Russia, prosegue la propaganda, vede la popolazione in grande difficoltà.