La coda mostruosa davanti al pop up store dei Club Dogo: video

Più di mille ragazzi in fila in piazza San Babila. Motivo di tanta attesa: il pop up store dei Club Dogo aperto nel cuore Milano. Il negozio temporaneo resterà aperto solo venerdì 12 e sabato 13 gennaio. È dedicato allo storico trio Guè, Jake la Furia e Don Joe. Nel locale, hanno annunciato i tre, è possibile trovare il merchandising 'culto', vinili esclusivi, 'gadget leggendari', oltre che un angolo dedicato ai tatuaggi.

Proprio il 12, gli artisti hanno lanciato il loro nuovo album, intitolato semplicemente 'Club Dogo' che sancisce la reunion che verrà celebrata con 10 date al Forum di Assago, tutte andate sold out nel giro di pochissimo. Al piano giù c'è la zona dedica alla vendita dei gadget mentre al piano superiore - con ingresso riservato a pochi - c'è il firma copie.

I Club Dogo in piazza San Babila: video

Video Marianna Gulli

I Club Dogo annunciano un concerto a San Siro

Sempre in occasione del lancio del nuovo album e dell'apertura del negozio temporaneo, i Dogo hanno annunciato una nuova data per il loro tour. Il sogno di ogni zanza si è avverato, nel modo più clamoroso possibile: dopo 10 Mediolanum Forum sold-out nel giro di poche ore, e dopo l'ondata di entusiasmo e affetto che li ha travolti dopo la pubblicazione dell'album della reunion Club Dogo, arriva un annuncio senza precedenti. I Club Dogo, infatti, culmineranno la loro lunga residency milanese con un concerto-evento in quello che è il tempio per eccellenza della musica milanese: lo stadio di San Siro. "Non una semplice data aggiuntiva, ma uno show irripetibile e unico nel suo genere; una sorpresa fortemente voluta dal gruppo per ringraziare i fan del sostegno dimostrato per oltre vent'anni", dichiara il trio: "L'appuntamento è per il 28 giugno 2024 allo stadio di San Siro. Le prevendite saranno disponibili in tutti i circuiti autorizzati a partire da sabato 13 gennaio, alle ore 14".