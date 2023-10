Maxi coda in piazza Gae Aulenti per provare (gratis) i nuovi biscotti Kinder

Centinaia di persone in coda solo per assaggiare (gratis) un biscotto. Succede in piazza Gae Aulenti a Milano dove Ferrero ha deciso di presentare i nuovi "Kinderini", il biscotto da colazione del colosso piemontese del cioccolato.

I biscotti non sono altro che dei frollini pensati per la prima colazione al latte e cacao con piccoli decori cremosi "al gusto unico di Kinder", precisano dalla società. L'unicità del prodotto è rappresentata dalla diverse espressioni raffigurate sul biscotto, una per ogni diversa emozione. Ogni frollino si contraddistingue per dettagli ad alta precisione quali occhi, bocca e sorriso che permettono di "dare vita" alle espressioni dei Kinderini, ispirate alle tante emozioni che si vivono in famiglia: dal "Kinderino felice" al "Kinderino stupito". Anche la confezione, da 250gr, sarà di ispirazione ai consumatori: sul retro dei pack, infatti, sono illustrate tre storie originali che vedono protagonisti i nuovi biscotti.

Come e dove sono fatti i biscotti

I Kinderini sono prodotti nello stabilimento di Balvano, in provincia di Potenza, lo stesso dove sono nati i Nutella Biscuits. I nuovi biscotti si uniranno quindi alla produzione di Nutella Biscuits e a quella storica delle merendine Kinder e Ferrero e saranno destinati sia al mercato italiano che estero. La linea interamente dedicata ai Kinderini, studiata e realizzata internamente da Ferrero, si sviluppa su due piani e misura circa 1 km.

Ci vogliono circa 100 minuti per creare ogni singolo biscotto: dalla preparazione dell’impasto, alla decorazione degli occhi e della bocca, fino all’inserimento nella confezione. Per creare le diverse espressioni con la massima precisione e superare rigorosi controlli di qualità, sono stati installati diversi sistemi di visione "intelligente". Lungo la fase del confezionamento, inoltre, è presente un sistema robotizzato che garantisce un’ampia varietà di espressioni all’interno di ogni confezione.

Il contenuto di ogni confezione è praticamente unico, dato che sono oltre 15 milioni le possibili combinazioni di espressioni che si possono trovare in ogni sacchetto. Il prezzo? 3,39 a confezione da 250 grammi, questo il prezzo consigliato da Ferrero.