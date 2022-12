La maxi coda per pattinare nella pista della Stazione Centrale di Milano

Un'ora di coda. Forse anche di più. Sono tantissime le persone che hanno scelto martedì 27 dicembre per (provare a) pattinare nella pista di pattinaggio su ghiaccio allestita in piazzale Duca d'Aosta, di fronte alla Stazione Centrale di Milano. Il serpentone che si vedeva intorno alle sei di pomeriggio impressiona. Gli appassionati del pattinaggio, a Milano, non mancano di certo, ed evidentemente la pista (sponsorizzata da Regione Calabria) attira tante persone.

Più che una pista, è un vero e proprio villaggio, battezzato 'Sensation on Ice', gratuito (a parte il noleggio dei pattini), allestito a partire dal 7 dicembre e aperto fino all'8 gennaio 2023. Il colore dominante è il viola e lo sponsor è la Calabria, per promuovere il turismo dalla Sila a Tropea (e tutto il resto, ovviamente). L'anello di ghiaccio è aperto dalle 10 alle 22, tutti i giorni, mentre la pista di snow tubing dedicata ai più piccoli chiude alle 19.

La coda e l'ingresso