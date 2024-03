La lunga coda per votare al consolato russo di Milano

Migliaia di cittadini con diritto di voto in Russia si sono affollati, domenica mattina, al consolato russo di Milano per votare alle presidenziali, in via Sant'Aquilino. C'è un clima inizialmente festoso e allegro - con bandierine e un enorme orso di peluche -, lontano dalle preoccupazioni per la guerra in Ucraina. Alcuni scontri verbali si sono verificati intorno alle 11. A una donna russa, una volta entrata nel seggio, gli scrutatori hanno detto che il suo voto era già stato espresso in questi giorni in Russia. Dopo una breve discussione, l'hanno fatta comunque votare.

Presente in via Sant'Aquilino il consigliere comunale Daniele Nahum, da poco uscito dal Partito democratico: "Denunciamo - ha dichiarato - un dittatore tiranno che non rispetta i diritti umani e i diritti delle minoranze e che ha una politica aggressiva in Ucraina e nei Paesi limitrofi. Siamo qui per chiedere democrazia e libertà soprattutto per i cittadini russi". Nahum e, più tardi in mattinata, l'ex consigliere regionale radicale Alessandro Litta Modignani sono stati bersaglio di alcune contestazioni e insulti. I radicali hanno organizzato una 'scorta non violenta' per verificare che gli oppositori del regime di Putin uscissero dal consolato dopo avere votato. Tra loro una ragazza che ha fatto tutta la fila avvolta dalla bandiera ucraina, che poi ha nascosto sotto la felpa poco prima di entrare nel consolato.

Intorno a mezzogiorno si sono messi in coda i simpatizzanti dei 'Russi liberi', l'associazione che, in Russia e all'estero, ha invitato le persone a presentarsi ai seggi a quell'ora, per il 'Mezzogiorno contro Putin', in modo da contarsi. Molti di loro avevano bene in vista le spille bianco-blu caratteristiche della loro lotta. Una ragazza aveva indosso la felpa 'Stop Putin' con la bandiera ucraina disegnata, e gli addetti del consolato le hanno detto di chiudere il giubbotto per nasconderla, in quanto considerata "una provocazione". Un'altra ragazza ha portato un cartello con la fotografia di Navalny e la scritta "il mio candidato ucciso dal regime di Putin".

Elezioni non libere

"Siamo qui per chiedere che il risultato di queste elezioni non venga riconosciuto dall'Italia e dall'Unione Europea", ha detto Patrizia De Grazia, presidente di Radicali Italiani, presente in via Sant'Aquilino: "Oggi tanti sono venuti qui e hanno cantato l'inno e canzoni russe. In una democrazia si può fare, tant'è vero che abbiamo anche dato il microfono ad alcuni elettori dichiarati di Putin. Questo in una democrazia si può fare, in Russia non si può fare. Siamo qui per tutti i cittadini russi che a casa loro non potrebbero esprimere la propria opinione.

"Queste non sono elezioni libere", ha aggiunto Federica Valcauda dell'associazione Enzo Tortora e di Europa Radicale: "Oltre a Putin ci sono candidati filoputiniani. Uno, che era contro la guerra in Ucraina, lo hanno escluso dal voto, e un altro, Aleksei Navalny, non ha potuto partecipare perché, dopo una ingiusta detenzione in carcere duro, è stato ucciso poche settimane fa. Siamo venuti per dare una 'scorta non violenta' ai cittadini russi che, essendo oppositori del regime di Putin, potrebbero avere problemi all'interno del consolato".

"Vogliamo esprimere la nostra solidarietà alla comunità Lgbt russa", ha spiegato Yuri Guaiana di All-Out, arrestato a Mosca nel 2017: "Chiediamo anche all'Italia la possibilità di accogliere le persone Lgbt russe che non possono più stare nel loro Paese. Non si tratta solo di un gesto di carità, ma anche di un gesto politico e di una necessità per esprimere la solidarietà internazionale, per i diritti umani".

La situazione

La vittoria di Vladimir Putin non è in discussione: in corsa per il quinto mandato, potrebbe, tecnicamente, rimanere al comando fino al 2036, grazie alle modifiche alla costituzione. ​Nel terzo e ultimo giorno di voto, l'affluenza alle urne avrebbe superato questa mattina il 60%. Almeno secondo la Commissione elettorale. In Russia, non sono mancate contestazioni alle urne e scene di tutt'altra che ordinaria democrazia come soldati che entrano nei seggi o presidiano il voto, voto che avviene in urne trasparenti senza che gli elettori pieghino le schede mostrando così in modo palese la propria preferenza.