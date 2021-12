L'ex milanista Fabricio Coloccini si ritira a 39 anni

Addio al calcio. A 39 anni l'ex maglia del Milan Fabricio Coloccini si ritira. Il giocatore argentino, che ha collezionato collezionato 39 presenze con la maglia del suo Paese, era stato difensore della squadra milanese.

"Sono stato immerso in un sogno per 22 anni della mia vita, che mi ha dato molto di più di quanto immaginassi - ha scritto il calciatore sui suoi social -. Ho realizzato tutti i miei sogni di calciatore e so di essere stato felice lungo un viaggio che avrei voluto non finisse mai. Ma, purtroppo, ho una data di scadenza. Come tutto".

Oltre che nel Milan, il difensore ha giocato anche nell'Atletico Madrid, nell'Alaves, nel Boca Juniors, nel Newcastle e nel San Lorenzo.