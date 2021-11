Anche Cologno (Milano) avrà il suo piccolo 'bosco verticale' e un nuovo grande parco

Dalle ceneri della legatoria Torriani dovrebbe prendere vita un grande parco aperto al pubblico e un nuovo quartiere residenziale all'avanguardia, con tanto di piccolo 'bosco verticale'. A Cologno, hinterland nord est di Milano, tra corso Roma e via Quattro Strade, sono da poco partiti i lavori di bonifica dell'enorme area, si parla di circa 40mila metri quadri, in stato di totale abbandono da più di due decenni.

Lo scorso novembre il mastodontico complesso era stato acquistato all'asta per 5,5 milioni di euro dalle Officine Mak. Oggi sono già in corso le attività di bonifica - quasi tutte le coperture erano in amianto - e entro dicembre 2021, come annunciato durante la conferenza stampa del 12 novembre che si è tenuta all'interno dell'area, la società promette un masterplan completo; mentre i lavori dovrebbero giungere a termine entro la fine del 2024.

L'Eternit, viene sottolineato dall'amministrazione comunale, era compatta e quindi, come assicurato da Ats, non costituiva un rischio per la salute dei cittadini; dopo la sua rimozione, in ogni caso, entro il 20 dicembre verrà ultimata la bonifica. Mentre nel mese di gennaio si dissolverà il fascino spettrale degli edifici industriali, che verranno totalmente rasi al suolo. A rimanere a memoria della legatoria sarà soltanto una porzione del muro perimetrale.

Una volta cancellate le tracce di un passato talmente lontano da aver ceduto il passo al degrado da almeno un ventennio, si procederà con la realizzazione del nuovo progetto. Metà dell'enorme area, approssimativamente 20mila metri quadri, verrà trasformata in un parco pubblico dotato di decine e decine di piante e alberi e di un tetto verde calpestabile, un polmone verde più che mai necessario in una cittadina come Cologno, dove la fretta di costruire è stata tanta da far cadere nell'oblio la necessità di preservare spazi pubblici e parchi (oltre a trascurare spesso del tutto l'estetica degli edifici).

Nella parte restante dell'ex Torriani, invece, sorgerà una nuova zona residenziale, dotata di ampie terrazze arboree e con abitazioni realizzate secondo i più moderni criteri di risparmio energetico. I costruttori delle Officine Mak, che nel Milanese hanno già realizzato importanti progetti anche a vocazione sociale come la struttura del ristorante PizzAut, hanno preannunciato che a essere realizzati saranno circa 200-250 appartamenti, che verranno ultimati entro 36 mesi, ma le cui prime unità potrebbero essere messe in vendita già nel 2023. Le nuove abitazioni, che saranno soprattutto trilocali, dovrebbero avere prezzi dai 2500-2600 euro in su, prevedendo tariffe speciali per chi già risiede nella cittadina.

A cambiare - promettono gli impresari e il sindaco Angelo Rocchi durante la presentazione - sarà lo stesso volto di Cologno Monzese, dove sorgerà un intero nuovo quartiere di alto livello architettonico, con il quale dovrebbero essere creati nuovi collegamenti pedonali anche per rendere il nuovo amplissimo spazio verde raggiungibile dalle scuole adiacenti. Le palazzine, di cui una parte potrebbe essere di social housing (ma la trattativa con il Comune è ancora in corso), avranno ampli terrazzi verdi, portineria e una palestra. "Questa è una giornata storica per Cologno - ha esclamato entusiasta Daniele Consonni, Ceo di Officine Mak - dopo più di 20 anni di abbandono e degrado, verrà finalmente realizzato un intervento residenziale avveniristico, sostenibile e ambizioso che si configura come il più importante degli ultimi decenni in questa città".