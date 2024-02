Ricollocata la statua di Cristo a Milano: era stata smontata per la M4

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il Cristo torna in città. La statua, tra i simboli di Milano, è stata ricollocata sulla colonna del Verziere in Largo Augusto. Era stata momentaneamente rimossa per consentire il procedere dei lavori della metro M4. Il cantiere, infatti, sta per essere chiuso e la piazza verrà riaperta. Con la rimozione della statua il Comune aveva deciso di procedere alla restaurazione.

"Una curiosità, all'interno della colonna è stata ritrovata un'ulteriore colonna. Nessuno sapeva della sua esistenza. L'abbiamo scoperta soltanto quando abbiamo smontato la colonna del Verziere - ha spiegato l'architetto Luca Simi, direttore tecnico della M4 -. Con la soprintendenza abbiamo deciso che verrà collocata nelle vicinanze. Qui sotto, a circa 20 metri sotto, si torva il manufatto di scambio della metro. Ci consente di fare una circolazione a tre minuti sulla tratta San Babila-Linate".