Le piccole e medie imprese installeranno colonnine di ricarica con fondi della Regione Lombardia

Lo stanziamento di 3,7 milioni in due anni. La Regione ne aveva stanziati 5 per gli enti pubblici

Ammonta a 3,75 milioni di euro, a fondo perduto (in due anni), lo stanziamento della Regione Lombardia destinato alle Piccole e medie imprese (Pmi) per la realizzazione delle infrastrutture di ricarica elettrica sul territorio.

La Giunta, su proposta dell'assessore all'Ambiente e Clima, Raffaele Cattaneo, di concerto con l'assessore a Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile, Claudia Maria Terzi, ha approvato una delibera che destina alle Pmi 1.750.000 euro nel 2021 e 2 milioni nel 2022. Un provvedimento che fa seguito ai 5 milioni a fondo perduto per lo stesso motivo stanziati il 15 febbraio 2021 per gli Enti pubblici.

"Il nostro obiettivo - dice l'assessore Cattaneo - è chiaro: aumentare la mobilità sostenibile per favorire l'utilizzo di veicoli a emissioni zero così da ridurre i gas climalteranti nonché gli inquinanti, quali Pm10 ed Nox. "Prosegue l'impegno concreto della Regione - aggiunge l'assessore Terzi - a favore della mobilità elettrica. Questa come le altre misure messe in campo mirano ad agevolare la diffusione delle infrastrutture di ricarica. Fondamentale infatti è garantire una progressiva capillarità nella copertura del territorio".