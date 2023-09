A Malpensa ci sono delle colonnine di ricarica superfast

Anche a Malpensa sono state installate delle colonnine ultrafast per la ricarica delle auto elettriche. L'impianto è stato realizzato da Sea e Free to x, società del gruppo Autostrade.

La stazione è composta da tre colonnine Alpitronic Eyc300, ciascuna dotata di due connettori CCS2, con potenza di erogazione fino a 300kW, consentirà di caricare 6 veicoli contemporaneamente in 15\20 minuti, e una colonnina Evtec cappuccino&charge dotata di connettori CCS2 e chademo con potenza di erogazione fino a 64KW, oltre ad una presa type2 per la ricarica in Ac fino a 22kW. I punti di ricarica saranno operativi 24 ore su 24 e accetteranno tutte le forme di pagamento con i principali provider.

Non è la prima struttura di questo tipo, a settembre 2022 era stato inaugurato un impianto simile all'aeroporto di Linate. Grazie a quest'ultima stazione nell’ultimo anno si sono risparmiati 355mila kg di CO2 pari a quella assorbita da oltre 14mila alberi. Le stazioni di ricarica negli aeroporti di Milano, così come quelle sulla rete di Autostrade per l’Italia, sono alimentate con energia 100% rinnovabile e rappresentano il più alto standard tecnologico in termini di capacità e affidabilità attualmente disponibili.

"Con l’inaugurazione di una stazione di ricarica super fast anche a Malpensa, Sea conferma il proprio impegno nella lotta ai cambiamenti climatici - ha spiegato Armando Brunini, amministratore delegato di Sea aeroporti di Milano -. Ci impegniamo da oltre dieci anni a migliorare la sostenibilità dei nostri aeroporti e l’introduzione delle colonnine a disposizione delle auto elettriche dei passeggeri, ma anche di tutte le persone che vivono e lavorano nei pressi dell’aeroporto, rappresenta un altro concreto passo in avanti".

"Nel corso del 2021 abbiamo costituito questa società per sviluppare servizi innovativi legati alla mobilità e alla sostenibilità - ha ricordato il Ceo di Free to x Giorgio Moroni -. Uno dei progetti più importanti di Free to x è stata la realizzazione di un network di stazioni di ricarica ad alta potenza con possibilità di ricarica fino a 300kW. Oggi il team eccezionale di Free to x, dopo l’apertura della stazione di Linate un anno fa, ha attivato anche la superfast charging station di Malpensa che rappresenta un ulteriore tassello della partnership con Sea".