Milano ricorda il ghisa ucciso: dedicato a Savarino un comando della Locale

Il comando della polizia locale del municipio 9 sarà intitolato a Niccolò Savarino, e a suo nome sarà istituito un riconoscimento annuale per premiare chi tra gli agenti si è distinto per la cura della relazione con i cittadini, l'attenzione al quartiere e alla dimensione di sicurezza urbana. A 10 anni dall'omicidio in via Varè, il consiglio comunale ha approvato all'unanimità la proposta del Pd che chiedeva con una mozione alla giunta di promuovere la memoria dell'agente morto in servizio il 12 gennaio 2012 in piazza Alfieri, travolto da un suv guidato da un minorenne.

"Ci sembra importante per la città - ha spiegato il primo firmatario del documento, il capogruppo Filippo Barberis - tenere viva e alimentare la memoria di Niccolò Savarino affinché il suo sacrificio, il suo spirito di servizio e il suo impegno professionale come Vigile di quartiere siano da esempio per tutti e, in particolare, per chi ogni giorno da agente di polizia locale lavora a contatto con i cittadini". Nel testo della mozione si evidenzia come sia "importante, anche in occasione del percorso di potenziamento della Polizia Locale di Milano in essere a partire da questo anno, sottolineare le caratteristiche di servizio alla sicurezza urbana e alle relazioni di prossimità, specifiche dell’esperienza e del mandato del Vigile di Quartiere e più in generale dell’agente di Polizia Locale". Caratteristiche proprie di Savarino, ricordato in particolare nei quartieri del municipio 9 per la capacità di "prendersi cura del quartiere assegnato, nel percorrere le sue strade, nel vigilare sugli spazi pubblici, nell’incontro e nell’ascolto con i cittadini e rispondere alle loro richieste, prendendosi in carico le necessità del territorio e promuovendo le azioni di tutela delle persone".

A nome della Giunta, ha preso la parola in Aula l'assessore alla Sicurezza Marco Granelli che ha espresso parere favorevole: "Ringrazio i presentatori della mozione. Ricordo quei giorni e i colleghi di Savarino che erano sul posto: hanno vissuto momenti davvero difficili, tristi, per un episodio grave che sconvolse la città. Penso che la cosa più importante da ricordare sia la dedizione con cui Nicolò Savarino, un vigile di quartiere, ogni giorno dedicava la sua attività con competenza e generosità".