Tutti i consigli per arrivare (e tornare) dal concerto di Lana del Rey all’Ippodromo

L’obiettivo è quello di non ripetere gli errori commessi durante (e dopo) il concerto dei Metallica quando oltre 70mila persone hanno mandato in tilt il quartiere San Siro. Per questo il comune di Milano ha messo in campo delle modifiche al piano di mobilità e gestione dei flussi per lo show di Lana Del Rey in programma all’Ippodromo martedì 4 giugno.

Palazzo Marino consiglia agli spettatori di utilizzare i mezzi pubblici per raggiungere l’area del concerto, che verranno potenziati per l’occasione. Le fermate più vicine sono Uruguay e San Siro Ippodromo, ma queste chiuderanno alla fine dell'esibizione per motivi di ordine pubblico. Rimarranno aperte invece le fermate circostanti: Bonola e Lampugnano sulla linea Rossa; Segesta e Lotto sulla linea Lilla.

Per ridurre il numero di veicoli in circolazione e permettere di limitare possibili disagi ai residenti, oltre a consentire ai mezzi di soccorso di potersi spostare rapidamente, sono state individuate un'area rossa e un’area verde: l'area rossa racchiude l'ippodromo La Maura e le regole sulla mobilità saranno valide a partire dalle 7 del giorno del concerto, con accesso limitato ai residenti diretti alle proprietà, ai mezzi di soccorso, ai mezzi di pubblica utilità e a quelli di servizio all'organizzazione dell'evento, alle forze dell'ordine, ai disabili accreditati e alle persone autorizzate; l'area verde si estende a nord dell'ippodromo ed è la cosiddetta ‘area di prefiltraggio’ in cui sarà comunque assicurata la regolare circolazione per chi abita o ha attività in quartiere.

Gli spettatori non potranno arrivare in auto nell’area del concerto, transito invece consentito per gli abitanti. Dal comune consigliano ai residenti del quartiere QT8 di entrare da piazza Stuparich/via Salmoiraghi; mentre ai residenti del quartiere Gallaratese che provengono dalle autostrade viene consigliato di utilizzare l'uscita viale Certosa e proseguire per viale Certosa-piazzale Cimitero Maggiore-via Gallarate-via Bolla. Per chi proviene dal centro città utilizzare la direttrice viale Certosa-piazzale Cimitero Maggiore-via Gallarate-via Bolla. Per chi proviene dalle autostrade A1 e A50 (tangenziale Ovest), utilizzare l'uscita Molino Dorino e proseguire per via Mario Borsa e/o via Appennini. A chi vive nel quartiere Trenno, infine, è consigliato l'ingresso da via Novara/cascina Bellaria.

Cicli e motocicli saranno indirizzati verso il parcheggio di via Omodeo, mentre gli accompagnatori che arrivano per portare/recuperare spettatori “dovranno attendere nei pressi del Centro Commerciale Merlata Bloom Milano”, hanno spiegato da palazzo Marino.