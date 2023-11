Come è arrivato in piazza Duomo il maxi albero di Natale

Nei prossimi giorni l'albero di Natale arrivato in piazza Duomo a Milano verrà addobbato per le feste. Letteralmente. L'accensione è fissata per mercoledì 6 dicembre, vigilia di Sant'Ambrogio. Ma portare il maxi abete integro davanti alla cattedrale è stata una vera e propria impresa (per certi versi simile a quella del sommergibile Enrico Toti). E anche qui il significato è letterale.

Il viaggio dell'abete è iniziato nella giornata di venerdì 24 novembre, hanno spiegato dall'azienda che si è occupata del trasporto speciale. A un mese e un giorno da Natale l'albero è stato tagliato e caricato sul rimorchio nel parco di una villa di Casalzuigno, comune della Valcuvia (Varese). "Lo abbiamo posizionato su un semirimorchio allungabile che, grazie a due sfili di acciaio, ha raggiunto i 35 metri di lunghezza", ha raccontato l'amministratore dell'azienda, Corrado Corti, a MilanoToday.

La marcia verso piazza Duomo è iniziata subito dopo. Il camion - preceduto e seguito da due macchine della scorta tecnica - ha prima imboccato la strada Statale della Valcuvia, poi l'autostrada Milano-Varese e infine viale Certosa. Proprio nel viale alberato della città ha dovuto fermarsi per il weekend. "Per ragioni di sicurezza abbiamo sospeso l'operazione durante il fine settimana, abbiamo ripreso nella notte tra domenica e lunedì quando le strade di Milano erano praticamente deserte", ha puntualizzato Corti. L'ultimo miglio (anche se tra viale Certosa e il Duomo corrono circa 7 chilometri) è iniziato alle 2.30 del mattino quando alle auto dell'azienda si sono aggiunte due moto della polizia locale.

"Questa è stata la tratta più delicata - ha precisato Corrado -. Per portare l'albero in Duomo abbiamo sfruttato tutta l'esperienza trentennale di un nostro autista che, guidato via radio dalle scorte tecniche, si è districato tra le vie di Milano". Non sono mancati i punti critici "Abbiamo avuto qualche difficoltà tra Corso Sempione e Cadorna a causa di una macchina parcheggiata male, ma abbiamo risolto con due manovre in più, senza chiedere l'intervento del carro attrezzi. Abbiamo faticato anche a causa di rotonde e svolte, la viabilità di Milano non si presta a questo genere di operazioni (che per la sicurezza di tutti vengono effettuate in piena notte, ndr)". Anche la velocità del mezzo pesante è stata limitata al minimo. "Per la maggior parte del percorso abbiamo proceduto a passo d'uomo, lungo i rettilinei non abbiamo mai superato i 30 all'ora. Per questo abbiamo impiegato quasi un'ora".

Una volta arrivato in Duomo l'albero è stato scaricato e "tirato in piedi". Nei prossimi giorni sarà addobbato. Successivamente milanesi e turisti lo fotograferanno da ogni angolo possibile.