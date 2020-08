Controesodo d’agosto su A58-TEEM: come avere sconto pedaggio -20%

Pedaggi scontati del 20% per qualsivoglia categoria di mezzi leggeri e pesanti, Best Price (riduzione del 30% sull’esazione) per moto, veicoli full electric (auto completamente elettriche e, quindi, non ibride che variano dalle berline alle city-car) e camion alimentati a gas naturale liquido (300 pezzi venduti in Italia durante il lockdown innescato dal Coronavirus). Su A58-TEEM (33 chilometri interconnessi con A1 Milano-Napoli, A35-BreBeMi e A4 Torino-Trieste) il controesodo d’agosto è incominciato stamane e proseguirà sino all’alba di lunedì all’insegna delle agevolazioni tariffarie che Tangenziale Esterna SpA e BreBeMi SpA hanno prorogato sino al 31 dicembre 2020 con l’obiettivo di aiutare famiglie e imprese penalizzate dall’emergenza Covid-19.

Risparmieranno e non troveranno file lungo il Tracciato, dunque, gli ormai ex vacanzieri dotati di Telepass Business o Family che, nel corso di questo week-end da bollino rosso per il traffico di rientro nelle grandi città, imboccheranno l’Autostrada taglia-code per percorrere gli ultimi chilometri dei tragitti di ritorno nei Comuni dell’Area Metropolitana dalle località scelte per trascorrere le ferie. Sulla Melegnano-Agrate si viaggia, del resto, non solo sotto il segno della fluidità di circolazione ma anche con l’ascendente delle promozioni che la Concessionaria ha varato per sostenere un territorio tanto colpito dall’epidemia da convincere la Società a stabilire la gratuità, protrattasi, peraltro, sino al 31 maggio scorso, dei transiti effettuati da medici e infermieri.

Tutti gli sconti riconosciuti sono da considerarsi, comunque, open in quanto rimangono in vigore 365 giorni su 365 e valgono, con l’unica eccezione dei Raccordi con A1 e A4 gestiti da Operatori diversi, pure per gli itinerari comprendenti A35-BreBeMi con il vantaggio di rendere convenienti e scorrevoli soprattutto i rientri dai Laghi e dalle mete turistiche di Veneto, Friuli e Trentino. Per aderire alle iniziative in atto pure alla vigilia del controesodo d’agosto più intelligente assicurato dalla fruizione di A58-TEEM e A35-BreBeMi, gli utenti dotati di Telepass che non hanno ancora sottoscritto le facilitazioni ma risultano interessati a contenere le spese devono seguire le semplicissime istruzioni riportate sui Siti aziendali tangenziale.esterna.it e brebemi.it.

Le modalità di accesso alle agevolazioni tariffarie in atto vengono illustrate, inoltre, dagli addetti che rispondono ai numeri verdi di Tangenziale Esterna SpA (800/586358) e di BreBeMi SpA (800/186083). Presso il Punto Assistenza Clienti (Uscita Treviglio) è aperto uno sportello previo appuntamento (nel rispetto delle normative anti-contagio) da fissare ai numeri verdi appena forniti.

La concessionaria s’è preoccupata, infine, di incentivare, in virtù del canone zero per un anno, l’attivazione dell’apparecchiatura elettronica di pagamento ai Caselli allo scopo di consentire anche a tutti gli automobilisti, gli autotrasportatori e i motociclisti che risultano tuttora sprovvisti di Family o Business (11% della clientela) di ottenere pari opportunità di riduzione dei pedaggi.