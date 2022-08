Teatro, suite, terrazze: cosa ci sarà dentro "Core:", il club per super ricchi di Milano

Quattromila metri quadrati. Un panorama e una vista mozzafiato. Tre terrazze affacciate sulla città, suite da sogno, sale private. In una parola: "Core:". È il nuovo club esclusivo - unico gemello al mondo quello di New York - che aprirà i battenti a Milano a fine anno. Ideato e fondato da Jennie e Dangene Enterprise nel 2005, proprio nella Grande mela, "Core:" è pronto a fare il suo esordio in Europa. Per lo sbarco nel vecchio Continente è stato scelto il capoluogo lombardo, con il club che troverà casa in un meraviglioso palazzo al civico 14 di corso Matteotti, a due passi da San Babila, dal Duomo e con alle spalle il campanile di San Carlo, il più alto della città.

Iscriversi al club, che conterà solo 500 soci, al momento costa 10mila euro - più la quota annuale -, ma con l'avvicinarsi dell'inaugurazione il prezzo è destinato a salire. Ma cosa ci sarà nei 5 piani che ospiteranno il club in corso Matteotti? Al piano terra largo a un cortile, uno spazio per gli eventi, una galleria, un teatro - con ogni probabilità utilizzabile anche come cinema - e una caffetteria. Salendo al primo piano si troveranno un salone di bellezza, con barbiere, una biblioteca, due sale riunioni e un "dangene institute", una clinica rigenerativa preventiva che "lavora sull’age optimization e la longevità grazie a tecnologie medicali d’avanguardia".

Il secondo piano è interamente dedicato all'enogastronomia: ci saranno un ristorante, un bar, una "galleria del vino", una sala privata per pranzi e cene e una terrazza. Al terzo piano spazio a palestra, spogliatoi, un'altra terrazza e uno studio per lo yoga. Terrazza, in questo caso esterna, anche al quarto piano, dove troveranno posto anche un laboratorio di cucina e tre suite. Il quinto piano è invece completamente riservato alle altre 5 suite del club.

"Core:" offrirà ai soci "un calendario di eventi che lo differenzia dagli altri club" e che - spiegano i curatori del progetto - "crea opportunità di incontro tra i soci anche fuori dalle mura del club. Core: diventa così un crocevia di incontri legati alla cultura: architettura, cibo, turismo e ospitalità. Senza dimenticare l’arte: dai teatri ai musei alla letteratura. Con naturalmente un’offerta gastronomica interna incentrata sulla tradizione internazionale". E l'attesa è quasi finita.