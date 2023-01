Elezioni regionali: come fare gli scrutatori e i presidenti di seggio, quanto si guadagna

In vista delle elezioni regionali del 12 e 13 febbraio 2023 (si vota domenica dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15), il Comune di Milano apre fino al 10 febbraio la possibilità di candidarsi a prestare servizio come scrutatore o presidente di seggio. I requisiti: essere maggiorenni, possedere la cittadinanza italiana ed essere residenti a Milano. Per essere presidenti occorre anche il diploma di secndo grado. Per candidarsi a fare il presidente di seggio o lo scrutatore si può manifestare la propria disponibilità compilando un apposito form online. Per i presidenti di seggio il compenso previsto è di 150 euro, mentre per gli scrutatori di 120 euro.

Documenti per votare

Per votare occorre presentarsi al proprio seggio con un documento di identità valido e la tessera elettorale. Coloro che l’hanno smarrita o hanno esaurito gli spazi a disposizione possono recarsi, senza necessità di appuntamento, presso l’Ufficio Elettorale di via Messina 52/54, aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12 e dalle 14.30 alle 15.30, oppure presso le sedi anagrafiche, dalle 8.30 alle 15.30, con aperture straordinarie da lunedì 6 febbraio consultabili alla pagina apposita.

Per le cittadine e i cittadini affetti da gravissime infermità o in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali è garantito il voto domiciliare. La richiesta deve essere effettuata entro lunedì 23 gennaio, informazioni al link. Il Comune, poi, organizza il trasporto gratuito ai seggi e il ritorno presso la propria abitazione per le persone con disabilità. Per accedere al servizio è necessario essere in possesso di un certificato di invalidità rilasciato da Ats da esibire, assieme a un documento di identità, al conducente dell'auto pubblica che si occuperà del trasporto. Le richieste vengono accolte a partire dal 6 febbraio. Informazioni alla pagina.

Le elettrici e gli elettori, invece, con grave infermità o non vedenti possono richiedere al Comune l’apposizione del timbro (AVD) sulla propria tessera elettorale che consentirà - recandosi alle urne nel giorno delle votazioni - di essere accompagnato all’interno della cabina elettorale da un altro elettore o elettrice della propria famiglia o liberamente scelto purché iscritto nelle liste di un qualsiasi Comune, per poter seguire la votazione. La domanda per poter ottenere il timbro sulla tessera elettorale potrà essere presentata anche da persona diversa dell’elettore interessato. Link.

Infine, chi è interessato da variazione di dati anagrafici, cambio di residenza, compimento della maggiore età, variazione di seggio, riceverà in questi giorni una cartolina per ritirare presso gli sportelli comunali una nuova tessera elettorale con l'indicazione del nuovo indirizzo presso cui recarsi per esercitare il primo diritto di voto.