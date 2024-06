Elezioni, la tessera elettorale: come averla e dove, se è smarrita o sono finiti gli spazi

Aperture prolungate per le sedi anagrafiche del Comune di Milano in vista delle elezioni europee dell'8 e 9 giugno 2024. L'ufficio elettorale di via Messina 52 e le sedi anagrafiche sono accessibili senza appuntamento per tutti i cittadini che hanno smarrito la tessera elettorale (obbligatoria per votare) o hanno esaurito gli spazi a disposizione.

L'ufficio elettorale e il salone centrale di via Larga 12 sono aperti straordinariamente da lunedì 3 a venerdì 7 giugno dalle 8.30 alle 19, sabato 8 giugno dalle 8.30 alle 23 e domenica 9 giugno dalle 7 alle 23. Orari prolungati anche per le sedi anagrafiche decentrate che restano aperte sabato 8 e domenica 9 giugno dalle 8.30 alle 17.

Scrutatori e presidenti di seggio cercasi

Il Comune di Milano continua a cercare scrutatori e presidenti di seggio. Il modulo online è in via di scadenza, pertanto gli interessati possono recarsi direttamente in via Messina 52, presso l'ufficio elettorale. Vista la mancanza di persone, il Comune di Milano "apre" ai non residenti a Milano. L'unico requisito è dunque la cittadinanza italiana (oltre ovviamente alla maggiore età). Per i presidenti di seggio si aggiunge anche il diploma di scuola superiore.