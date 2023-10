A Milano riaprono le iscrizioni per la scuola dell'infanzia

Come e quando iscrivere i bambini alla scuola dell'infanzia a Milano? Dalle 12 del 5 ottobre alle 12 del 18 ottobre riapriranno i termini per le iscrizioni alle scuole dell’infanzia del Comune di Milano per l’anno educativo 2023-2024.

Potranno essere iscritti i bambini e le bambine residenti a Milano, quelli appartenenti a nuclei familiari che avranno inoltrato una richiesta di cambio di residenza da un altro comune entro la data di chiusura delle iscrizioni, coloro che vivono abitualmente a Milano ma sono privi di iscrizione anagrafica e quelli che sono ospiti presso una comunità all’interno del territorio comunale.

Sarà possibile procedere con l’inoltro della domanda online, utilizzando Spid o un’utenza Cie e collegandosi al link, oppure attraverso il Fascicolo del cittadino. Le famiglie prive di iscrizione anagrafica o quelle che hanno in itinere un trasferimento da un altro comune sono invece invitate a contattare il contact center 02.02.02 dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 18, a partire dalla data di apertura delle iscrizioni.

Le graduatorie saranno pubblicate il 15 novembre. Le famiglie assegnatarie di un posto riceveranno una mail di conferma e potranno procedere con il versamento della quota di iscrizione di 56,20 euro. Il servizio si svolge tra le 7.30 e le 16.15, con la possibilità di prolungare l’orario fino alle 18 per le famiglie con entrambi i genitori lavoratori o per i nuclei monoparentali con il genitore lavoratore. Si ricorda che la frequenza dei servizi all’infanzia è subordinata alla regolarità vaccinale, secondo quanto stabilito dalla legge 119/2017.