A Milano si può fare la coda in posta senza perdere tempo

Andare in posta senza perdere tempo a fare la coda. Si può fare a Milano (e in altri comuni dell'hinterland) grazie all'app di Poste. Grazie all'applicazione, a partire da oggi, lunedì 29 novembre, è possibile verificare in tempo reale l’affluenza presso gli uffici postali e prenotare direttamente l’ingresso riducendo il tempo di attesa.

Il servizio è disponibile in tre uffici Postali di Milano (via Gamboloita 4; via Benozzo Gozzoli 51 e via Pindaro 29) e negli uffici di Muggiò, Pioltello, Rozzano, Abbiategrasso, Legnano, Trezzano sul Naviglio, Cologno Monzese, Bresso e Cinisello Balsamo.

Come si evita la fila in posta

Nell’app Ufficio postale è possibile scegliere la sede postale abilitata al servizio, selezionare nella schermata iniziale "prenota ticket", verificare l’affluenza e selezionare l’opzione "mettiti in fila". La richiesta sarà rilevata e verrà automaticamente generato un numero di chiamata che comprende l’indicazione dei clienti in attesa in quel momento e dell’ultimo numero chiamato. Sarà l’app, attraverso una notifica, ad indicare al cliente il momento in cui avvicinarsi ed entrare nell’ufficio postale per svolgere l'operazione.