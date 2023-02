Come sta Adriano Celentano?

Nel pomeriggio di domenica, molti fan del cantante milanese Adriano Celentano si sono interrogati circa lo stato di salute del loro beniamino. Alcuni giornali locali hanno infatti diffuso la notizia di un suo malore, con conseguente ricovero in ospedale.

Il presunto episodio, però, è stato smentito con una nota ufficiale dell'ufficio stampa del Clan Celentano che ha comunicato che Adriano Celentano "sta benissimo e non ha avuto nessun malore". La replica arriva dopo alcune notizie uscite in rete circa un malore, in seguito al quale il cantante sarebbe stato portato in pronto soccorso all'ospedale Manzoni di Lecco, per poi fare ritorno a casa dopo qualche ora.